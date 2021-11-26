東京奧運國家隊訪港｜門票10時公開發售　系統未開賣已逼爆

東京奧運國家隊代表將於12月3日起一連三日訪港，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等。國家隊抵港後將舉行大滙演及6項運動示範，活動5,300張門票在今早（26日）10時起，在城市售票網公開發售。



記者於早上9時58分嘗試購票，不過網頁已經未能連上，畫面顯示由於現正為大量顧客處理網上購票，所有網上購票連結正由其他顧客使用中，需稍候片刻。另外，記者致電訂票熱線，亦未能接通。至開賣後10分鐘，網頁仍未能進入。而網頁指出，使用鍵盤上的更新按鍵（例如在使用「視窗」的個人電腦鍵盤上按「F5」按鍵）只能更新此頁面，但不能連結購票網站。



至晚上6時許，根據城市售票網網頁，12月4日運動示範表演及大匯演共三個活動的門票已全部售罄。康樂及文化事務署晚上7時公布售罄消息，並指今日在城市售票網開售的首個小時（上午10時至11時），已售出接近九成。



國家隊代表團將於12月4日上午出席「奧運健兒展風采」運動示範，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。而當日下午5時至6時30分在伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」綜藝節目，相關活動門票今日發售。

不過記者今早購票開始前，已未能進入城市售票網，系統不斷自動嘗試登入，但亦不成功。至於購票熱線，多次致電亦無法接通。至10時16分，系統仍無法進入。

東京奧運內地代表團團訪港名單。（政府新聞處）

上午11時15分系統顯示有少量門票

截至上午11時15分，記者成功進入城市售票網主頁，而「羽毛球、劍撃、體操及乒乓球示範表演」、「跳水及游泳示範表演」及「奧運健兒大匯演」三項表演活動，均同時顯示有少量門票。值得一提的是，進入活動網頁前要先選取圖片配對驗證碼。

不過當記者進入活動網頁，並嘗試購票時，則無法載入購票網頁。不論是嘗試購買一張或兩張門票、以電腦或自行選擇座位，同樣只顯示「系統暫未能回應你的要求，請稍後再試」，仍然無法購票。記者以另一部電腦嘗試，成功進入城市售票網主頁，不過按入三個活動網頁則無法載入，再顯示嘗試進入購票網站的頁面。

▼百米飛人蘇炳添▼

▼男單乒乓球金牌馬龍▼



▼鍾天使為李慧詩勁敵▼



康文署早前表示，每張門票售20元，每人每次限購兩張，門票以實名登記方式出售。持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

康文署表示，今日網上售票情況大致暢順，開售後售票系統雖然非常繁忙，但一直運作正常，無間斷售出門票。惟當中有數宗門票交易未有印上購票人姓名，由於系統已記錄了購票人的資料，這些人士無須更換門票，場地職員會在表演活動當天即場核實購票人身份，這些購票人將獲個別通知有關安排。