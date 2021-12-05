天水圍醫院急症室引入AI輔助睇肺片　10日助診4宗新癌症個案

公立醫院急症室服務大量病人，醫管局近年引入AI人工智能技術，幫助更快及更準確斷症。天水圍醫院急症室今年3月試行利用AI技術，輔助醫生檢查病人的肺部X光片，分析當中10日共920張X光片，近兩成涉及174名病人的X光片，被AI系統偵測到有異常陰影而響起警報，終發現其中4名病人屬新確診癌症。現時相關技術已全面應用於18間公院急症室。



醫管局新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達指出，每10名急症室病人有2至3人需做肺部X光檢查，故數量非常龐大，今年1月至11月18間公院急症室已累積逾60萬張肺部X光片，天水圍醫院急症室今年3月試行利用AI技術輔助醫生診斷，AI系統用於偵測X光片中的異常陰影，當發現有異常時系統會響起警報提示醫生。

雷俊達表示，分析其中10日共920張肺片的偵測結果，有174名病人的X光片AI有響起提示，其中27張醫生詳細觀看後確認屬或是腫瘤的陰影，再比對病歷後，相信8張片為新增陰影，最終4名病人確定為新出現的陰影屬患上癌症。

引入AI輔助睇肺片技術，雷俊達指出，並非為縮短醫生的睇片時間，而是提升準確度，增加安全性，「好似多咗對眼，即時警示，最幫到手係病人未離開急症室，已可處理問題。」

AI技術亦會應用於翌日急症室進行肺片覆檢上，雷俊達稱，急症室資深醫生每日都會對上一日的肺片進行覆檢，以防有遺漏，AI技術可協助將肺片分類，一些曾響警報的肺片會列作優先覆檢類別。

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醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢醫生表示，AI技術亦可應用於其他診斷程序，包括病人插胃喉後，協助偵測胃喉的位置是否正確，目前已在天水圍醫院急症室及屯門醫院急症室、深切治療部試行使用，亦可用於輔助偵測跌傷病人的髖關節X光片是否有細微骨折，有助及早提供治療，計劃明年3、4月在天水圍醫院、屯門醫院及瑪麗醫院試行。