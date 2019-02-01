醫管局防再有醫生走漏眼　年底前試行AI人工智能睇肺部X光片　

三名病人肺部X光片出現異常陰影，但三間公立醫院的8名醫生均沒有察覺，令病人延遲獲得治療。社會上一直有聲音建議公院採人工智能（AI）輔助醫生診斷，醫院管理局今（1日）終提出，今年底前，會在一間公立醫院急症室試行AI的臨床應用，以AI輔助分流，先找出最有可能有異常的X光片，讓醫生及早診斷出病患，並以AI對異常X光片作覆審，防止「走漏眼」。

醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生指，醫管局計劃於2019年年底前，在一間公院急症室展開臨床應用的可行性研究及工作流程測試。（李澤彤攝）

醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生指，因應調查報告提出的建議，醫管局計劃於2019年年底前，在一間公院急症室展開臨床應用的可行性研究及工作流程測試，但未透露選定哪間急症室。

瑪麗醫院放射科副顧問醫生方欣顥表示，醫管局放射科醫生和資訊科技及醫療信息部，自2017年底開始研究AI的應用，由於肺部X光片是常見的X光片，每間醫院每天都有數百張肺X光片，故目前研究針對肺X光片。

醫管局的目標是開發一個可以讀取肺X光片的電腦程式，應用於兩個方面，一是協助訂定閱片的先後次序，起分流作用。方欣顥說：「有問題的X光片睇先，有需要的病人可及早得照顧。」二是找出異常的X光片作覆審，減低醫生「走漏眼」的機會。他強調，AI是協助而非取代醫生，X光片仍需靠醫生「親眼睇」。

瑪麗醫院放射科副顧問醫生方欣顥表示，AI可輔助分流，先找出最有可能有異常的X光片，讓醫生及早診斷出病患，並對異常X光片作覆審，防止「走漏眼」。（鄭翠碧攝）

「當好處大於風險時，就值得去做」

方欣顥續指，醫管局的肺X光AI系統借助了美國國立衛生研究院11萬張公開的X光片學習，亦已利用醫管局的數據作調教及測試。被問到AI的準確度，他指難以解釋準確度，只能表明初步證明AI有助於分流，能找出高風險的X光片。醫管局現正研究用AI找出異常的X光片作覆審的可行性，並正利用醫管局數據改善系統，加強可信性及可靠性，及嘗試與醫生工作流程整合。

方欣顥指AI在外國多處研發階段，實際應用較少，對於如何決定能否正式使用AI，並無國際指標，他認為當證明AI有作用及安全就可使用；鍾健禮補充說：「當好處大於風險時，就值得去做。」

醫管局計劃今年年底前，會在一間公立醫院急症室試行AI的臨床應用，但仍在物色合適的醫院，鍾健禮指如推行成功，會陸續在不同醫院及專科推出。