香港志｜香港參與國家改革開放志出版　刊李嘉誠胡應湘北京考察相

內地改革開放至今43年，香港一直積極參與。團結香港基金會旗下香港地方志中心，今日（6日）出版系列第二冊《香港參與國家改革開放志》，記錄本港如何支持內地推動改革發展，並收錄不少珍貴圖片，包括長和系資深顧問李嘉誠、合和實業主席胡應湘等香港工商界重要人物，於1977年到北京考察時在火車頭合照相片。

該書主編之一的學者陸錦榮認為，香港在改革開放中扮演重要角色，「如果無香港結合深圳發展，國家無可能有今日經濟成就。」

不過書中未有提及1989年六四事件，中心總裁林乃仁解釋，改革開放最主要涉及經濟發展，而「六七暴動」、六四事件，以至2014年佔領運動，則收錄在《大事記》及未來出版的政治記上。



胡應湘提供工商界訪京相片

《香港參與國家改革開放志》分為上下兩冊共19章，今日在禮賓府舉行出版典禮。林乃仁指，該書籌備約兩年，不過由於本港沒有《檔案法》，故資料零散，笑言搜集及求證過程「非常、非常辛苦」。該書是中心第二本出版的香港志系列，多達100萬字，而明年則計劃出版香港自然志。

主編之一、香港地方志中心編輯總監陸錦榮指，該書記錄香港由1978年至2017年的參與，內容以經濟、金融為主，另亦涵蓋教育、基建及旅遊等範疇。他又稱，在改革開放志書中，收錄500多張圖片

其中一張相片屬首次曝光，是香港工商界代表團於1977年到北京考察，團員在北京市西南面郊區長辛店的相片。胡應湘提供的相片可見，他與李嘉誠握住扶手，站在火車頭前「高人一等」拍照。

香港工商界代表團於1977年應邀到北京考察，團員在北京市西南面郊區長辛店拍照留念。考察團成員包括胡應湘（上左）、李嘉誠（上右）。（合和實業有限公司提供）

陳坤耀︰無香港結合深圳 國家無可能有今日經濟成就

《香港參與國家改革開放志》主編、香港大學專業進修學院董事局主席陳坤耀表示，香港在改革開放扮演「決定性」角色，從四個經濟特區中，以深圳最成功就可見一斑，直言「無香港結合深圳產生『出口導向』經濟發展模式，國家無可能有今日經濟成就。」另一主編、理工大學工商管理學院前副教援劉佩瓊亦認為，香港對改革開放作重大貢獻，包括初期大批港商到內地設廠。

陳坤耀指，本港同時亦是「受惠者」，因改革開放令本港「經濟走上不同道路」，漸演變成金融中心。他又憶述在改革開放初期，曾與10多位學者每逢周五乘火車回深圳，周六、日就為當時的省長、市長等開班，教授現代管理模式、土地，以及市場經濟運作等知識，「好有意思，係改變佢哋思維。」

陳又稱，因當時內地學者苦無機會到國際交流，故他在本港舉辦不少國際會議，並邀請內地學者參加。不過笑言第一次舉辦時曾出現「小插曲」，因會議中亦有台灣學者，內地政府反對以「中華民國」名義參加，故當時陳改以城市劃分參與學者來自的地區。

書中收錄六四事件對投資及經貿影響數據

香港參與國家改革開放志中，未有提及1989年六四事件。林乃仁表示，該書是從香港角度出發，講述如何參與改革開放，否認是「洗白」，並直言不止政治事件著墨較少，慈善等範疇亦同樣得較少篇幅。林又強調，該書編輯獨立，亦接受外界的意見。

陳坤耀則認為，六四事件後內地投資及經貿數字「都有啲阻滯」，書中收錄該批數字，「都間接反映咗六四影響。」至於對改革開放的未來看法方面，陳坤耀抱樂觀態度，認為不論在內地經濟融入國際，以及科研上，香港仍繼續扮演重要角色。