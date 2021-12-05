國家隊訪港｜飛人心中的「蘇神」是蘇樺偉　蘇炳添：他為夢想拼搏

國家隊運動員旋訪港3日，百米飛人蘇炳添今（5日）現身理工大學出席交流分享會。以9秒83打破亞洲紀錄的蘇炳添指，不少網民稱呼他為「蘇神」，但他直言，香港殘奧運動員蘇樺偉始是自己心目中的「蘇神」，從對方身上看到兩地青年不向命運低頭，為夢想拼搏向前的一面。他又提到，戰勝自己是發揮水準的關鍵。



蘇炳添視本港殘疾運動會名將蘇樺偉為「蘇神」。（張浩維攝）

蘇炳添於交流會壓軸演講，全場掌聲雷動。他表示有人形容他是「亞洲神話」，他則認為，是中國一代代田徑前輩拼搏和傳承所得成果，包括廿年前稱霸的跨欄選手劉翔。

「蘇神」敬重「蘇神」：從蘇樺偉身上看到兩地青年不向命運低頭

他又提到，有網民為表達對自己的支持和厚愛，稱呼他為「蘇神」，但他直言，自己心目中的「蘇神」，是香港殘奧運動員蘇樺偉。他表示，蘇樺偉代表香港參加4屆殘奧會、取得6塊金牌並保持多項世界紀錄，故事亦翻拍成電影，並在內地上映，他自己亦有在社交平台分享推薦。他提到，從對方身上看到兩地青年不向命運低頭，為夢想拼搏向前。

蘇樺偉代表香港參加4屆殘奧會，取得6塊金牌並保持多項世界紀錄，故事亦翻拍成電影，並在內地上映。（蘇樺偉facebook）

從蘇樺偉身上看到兩地青年不向命運低頭，排除一切困難，為夢想拼搏向前。 亞洲百米飛人蘇炳添

最愛金庸小說 深信「天下武功、唯快不破」

蘇炳添也談及與本港的淵源，他指從小喜歡香港武俠小說，尤其是金庸的《笑傲江湖》和《天龍八部》，深信「天下武功、唯快不破」，亦夢想成為最快的「追風少年」，但自己身高只有1.72米，笑言跑100米較勁時，要比牙買加跑手保特多跑7步，因此要付出更多努力，始能與頂尖選手「拗手瓜」。

心態是進步關鍵 蘇炳添：我每日跑快0.001秒 你哋永遠都快唔過我

他又提及心態是進步的關鍵，蘇炳添憶述稱，剛進入省院訓練時，曾有隊友對跑快0.001秒不以為然，「但如果我每日跑快0.001秒，你哋永遠都快唔過我」，憑此目標終逐步登上田徑項目的國際舞台，他又指，時刻保持感恩、胸懷祖國亦是自己的成功要素。

剛進入省院訓練時，有隊友對跑快0.001秒不以為然，但如果我每日跑快0.001秒，你哋永遠都快唔過我。 亞洲百米飛人蘇炳添

對於理大校董會主席林大輝致辭時開腔邀請退役後到理大讀書，蘇炳添則幽默回應稱，亦想趁此機會向在場學生及嘉賓發出邀請，前往其任教的暨南大學參觀及交流。

12歲生問中山有何美食 飛人即答：有無聽過中山燒鵝？

在觀眾互動環節中，12歲的呂同學向蘇炳添請教平衡壓力的方法及中山有何美食，蘇炳添笑指，「有無聽過中山啲燒鵝？」他又指，所有運動員於賽前均面對很大壓力，但會隨年齡及水平有所下降。

嚴重受傷練成無所懼怕 蘇炳添：已經死咗一次，都冇咩值得再害怕

他指自己於比賽前夕會不斷於腦海中模擬比賽環境，又稱自己於30歲時曾經歷嚴重傷患，「好似已經死咗一次，都冇咩值得再害怕。」蘇炳添又提到，戰勝自己是箇中關鍵，「連身邊係啲咩對手都唔記得咗，眼裏只得自己，先可以發揮得最好。」

好似已經死咗一次（嚴重受傷），都冇咩值得再害怕，戰勝自己是箇中關鍵，連身邊係啲咩對手都唔記得咗，眼裏只得自己，先可以發揮得最好。 亞洲百米飛人蘇炳添

拔萃女生大讚蘇炳添以廣東話演說有親切感

與父母一起出席交流會的呂同學事後接受訪問時表示，能夠與國家隊運動員互動感到興奮，「自己最鍾意蘇炳添」；拔萃女書院中六生張同學指，蘇炳添以廣東話演說，又提及本港的蘇樺偉，因此最有親切感，她又認為，各運動員均展示堅毅不屈、不怕失敗的體育精神，值得借鑑。

出席今日交流會的國家隊運動員，包括男子百米短跑第六名的蘇炳添、男子乒乓球單打冠軍馬龍、男子舉重81公斤級冠軍呂小軍、女子賽艇四人雙槳冠軍崔曉桐、女子個人重劍冠軍孫一文，以及國家游泳隊教練王愛民。

12歲的呂同學表示，能夠與國家隊運動員互動感到興奮，「自己最鍾意蘇炳添」。（陳淑霞攝）