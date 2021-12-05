新冠肺炎｜9宗輸入個案全帶變種病毒　Glory Sky確診船員增至7人

本港今日（5日）錄得9宗新冠肺炎確診個案，全部患者帶有L452R變種病毒，其中6宗是貨船Glory Sky船員，該船累計有7人感染。今日初步確診個案少於10宗。



相片並非涉事貨船，屬示意圖。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

衞生防護中心公佈，9宗輸入個案中都帶L452R變種病毒，6人為12月1日從日本抵港的貨船Glory Sky男船員：

衞生防護中心公布新增9宗輸入個案。（資料圖片）

．50歲患者（編號：12459）、46歲患者（編號：12462）、27歲患者（編號：12463）、47歲患者患者（編號：12464）

．56歲患者（編號：12460），8月27日在波蘭接種一劑強生疫苗

．45歲患者（編號：12461），6月8日及7月8日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



+ 12

另外三名患者分別為：

．48歲男病人（編號：12465），他12月2日發燒及喉嚨痛，12月3日從塞浦路斯及英國經航班VS206抵港，在香港機場檢測即呈陽性。他5月20日及6月10日在香港注射兩針復必泰疫苗

．25歲男病人（編號：12466），他12月1日從英國經航班CX216抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到荃灣帝盛酒店隔離，12月3日流鼻水，同日採集的樣本對新冠病毒呈陽性。他5月6日及5月28日在香港注射兩劑復必泰疫苗

．62歲男病人（編號：12467），他11月12日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到荃灣香港遠東絲麗酒店隔離，檢疫第19日時的樣本呈不確定，入院後再採集的樣本就呈陽性。他7月27日及8月26日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗

本港初步確診個案少於10宗。