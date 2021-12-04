新冠肺炎｜意大利男子圖用「假手臂」接種疫苗　醒目護士發現

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續，多國呼籲民眾接種，而在推出「超級綠色通行證」的意大利，則有一名男子為取得證明而企圖用「假手臂」接種，不過負責有關工作的護士留意到有問題，要求他脫去上衣服，揭發他企圖「打假針」。



意大利最新的「超級綠色通行證」（super green pass）措施12月6日生效。沒持證的人，不能進入多種場所如戲院、劇院、健身室、夜店及運動場等。

今次事件發生鄰近意大利西北部皮埃蒙特大區（Piedmont）都靈市（Turin）的比耶拉鎮（Biella）。

護士Filippa Bua為一名男子進行注射時看到他僅露出小部份手臂，而且是在其外罩的運動衫與汗衫之間伸出來，她也看到「手臂」皮膚顏色較他的臉更粉紅。

她向意大利《新聞報》（La Stampa）憶述事件時稱，一開始她也沒察覺，直至自己伸手接觸他的「手臂」便發覺不對勁。此外她也看不到他的靜脈。

原來這位50歲的反疫苗人士為了瞞天過海，花了數百歐元買來矽膠義肢，企圖使用「它們」接受注射。

她要求男子上衣脫下後，便發現他「精心設計」的作品——他穿了一件緊身胸衣，用它將兩隻假手臂連接起來。Filippa Bua稱：「它是造得挺好的。」

她說：「最初我還以為是我搞錯了，但結果原來他是一名穿戴義肢的病人。」

意大利新冠肺炎疫情：圖為8月6日意大利一名米蘭一間戲院檢查客人的「綠色通行證」。（AP）

男子被揭發企圖「打假針」後一度嘗試說服Filippa Bua讓他「過關」，她當場拒絕並召警處理。如今這名男子被控詐騙。

意大利《共和報》稱這有可能不是單一事件。這名來自比耶拉鎮的男子疑曾在Twitter發文，附有一個Amazon的連結，商品是矽膠製的男子「肌肉衣」，標價488歐元（約4,302港元）。

男子在推文中寫道：「如果我這樣做，他們會發現嗎？也許在矽膠下面，我甚至會多穿一些衣服，以免針頭真的碰到我的手臂。」

圖為疑似涉案男子在Twitter發布的推文及連結。（Twitter截圖）