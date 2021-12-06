中電與餐飲界推太陽能外賣速遞車　明年第二季落地　可兼送日用品

受疫情持續影響下，餐廳營業時間縮短，市民飲食模式漸漸改變，很多人會選擇網上平台叫外賣。中電與餐飲業界合作，推出符合大眾需要的餐飲設備，其中太陽能外賣速遞車將會於明年第二季「落地」，以循環路線形式不停遊走於區內各餐廳及顧客之間，每次可運送數百份外賣、及其他居家日常用品送上門。



中電早前舉辦一連三日的「中電餐飲營商日」，以「智．創商贏」為主題，其中與Locker Food合作，設計出以太陽能發電的外賣速遞車。全車設共24塊太陽能板發電，能支援全日十小時以上使用；太陽能板會儲存電力，即使停車後都能繼續為車內食品提供冷熱保存及紫外線殺菌功能。

顧客在餐廳網上平台下單後，外賣速遞車便會接到區內訂單到各餐廳收集外賣，一次過到各屋苑派送上門。車身容量非常大，每次可載逾500份商品，除運送外賣外，車上亦設流動式「迷你便利店」，同時提供保溫、保冷功能，顧客取餐後可用手機app直接追加其他零食、飲品，或其他居家商品，如罐頭、米糧等。

Locker Food行政總裁林培鑫示範，顧客透過手機App點選餐品後，到外賣速遞車掃描條碼開啓智能櫃取餐。（梁思行攝）

Locker Food行政總裁林培鑫示範，顧客透過手機App點選餐品後，到外賣速遞車掃描條碼開啓智能櫃取餐。（梁思行攝）

Locker Food行政總裁林培鑫示範，顧客透過手機App點選餐品後，到外賣速遞車掃描條碼開啓智能櫃取餐。（梁思行攝）

Locker Food行政總裁林培鑫示範，顧客透過手機App點選餐品後，到外賣速遞車掃描條碼開啓智能櫃取餐。（梁思行攝）

Locker Food行政總裁林培鑫示範，顧客透過手機App點選餐品後，到外賣速遞車掃描條碼開啓智能櫃取餐。（梁思行攝）

真實的太陽能外賣速遞車將設有超過20多個智能櫃盛載外賣。（梁思行攝）

模擬外賣在車内存放時設有保暖保冷功能及紫外綫殺菌（梁思行攝）

車頂及車身其中一邊共裝備24塊太陽能版。（梁思行攝）

明年第二季於將軍澳、愉景灣等地區落地

Locker Food行政總裁林培鑫介紹，外賣速遞車車上只有司機一人，車内配AI智能技術監察顧客取貨及購物過程，概念參考日本無人商店。林培鑫計劃，明年首階段會先推出4至5輛外賣速遞車，將會於將軍澳、愉景灣及偏遠新界地區等試行，這些地區餐廳選擇較少或離購物地點較遠。他續說，太陽能外賣速遞車以「集運」的方式，可更方便及大量收集各個訂單，司機以循環線形式不停駕駛於區內。未來將會與美食車合作，改裝車內設計，更能便利各個地區的顧客。

Locker Food行政總裁林培鑫計劃，明年第二季會先推出4-5輛外賣速遞車。（梁思行攝）

中華電力企業客戶服務副總監羅國有稱，中電一直是香港餐飲界能源夥伴，協助Locker Food去負責太陽能供應商，又連繫其他餐廳共同參與外賣車服務。羅續指，中電在設計過程中亦建議如何在「停車熄匙」期間都能儲備電力，減低碳排放。