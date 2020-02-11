武漢肺炎｜Pizza Hut、麥麥送只送到大堂？5間外賣速遞防疫新措施

不少市民擔心新型冠狀病毒在香港擴散傳染，因而減低外出用膳，轉為居家下廚或外賣美食。不過，同樣有網民對速遞方法未感安心，有提供外賣服務的公司就出新招，以保障員工及食客健康。《香港01》飲食頻道記者就向5間提供有外賣服務的公司及餐廳查詢，其最新防疫措施如下。

【1】Pizza Hut外送速遞周四起不再送上門

主打薄餅的連鎖餐廳必勝客（Pizza Hut）一向有提供外賣送遞服務，以往工商大廈、住宅都可以送上單位，而酒店則只送達大堂。不過因為近日疫情問題，為保障點餐客人及速遞員，將會於本周四（2020年2月13日）起，暫時停止送上門服務，所有外賣訂單只會送至大廈大堂。

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【2】PHD速遞袋每用一次都消毒

主供薄餅速遞的PHD，同於本周四（2020年2月13日）起暫時不送餐至上樓單位，所有外賣訂單無論酒店或大廈均只送至大堂。其他防疫安排包括：所有員工包括速遞員均會配戴口罩，上班前有外遊紀錄申報機制及體溫檢查；而盛載食物的速遞保溫袋每使用一次後，都會消毒以確保清潔。

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【3】Food Panda高危地點訂單只送至大堂

餐飲外賣網站Food Panda則維持正常外賣服務，唯獨暫停所有已確認成為隔離營地點的送遞服務。而當送餐地點是下列高危地點時，就只會送餐至大廈管理處：

一、醫院；

二、正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈；

三、過去14天內確診個案曾經逗留過的建築物。

Food Panda回覆時表示：「會持續監察及將根據衞生署衞生防護中心提供的資訊，與我們的送遞團隊及夥伴餐廳緊密聯繫。若有更多地方需被隔離，屆時將會暫停該地方的送遞服務。」並補充若送遞員或任何公司職員曾到訪内地或有接觸過懷疑或確診病人，會自我隔離14天後才返回崗位。

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【4】麥當勞麥麥送每4小時消毒外送箱

麥當勞快餐店附設之外賣服務「麥麥送」，除了會安排速遞員戴口罩，檢查體溫及送餐前後清潔雙手等，其外送箱亦會每4小時進行清潔消毒。而送餐地點如是確診或家居隔離大廈，速遞員則只會派送至大廈大堂。

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【5】Uber Eats接單送餐服務員會自行作體溫檢查

Uber Eats為餐飲外送平台，以手機app挑選不同餐廳的美食，下訂單後由不同送餐服務員接單送達。Uber Eats回覆指，雖然每位送餐服務員為自顧人士，不過均已提醒他們接單前量度體溫，及送餐時帶口罩，以保障用家安全。

至於送遞服務方面，下單時一向有按鈕可選擇送上門或是在樓下取，所以若用家有所顧慮，可以自行剔選於大堂取餐。

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