專訪｜民建聯陳永光競逐醫療衞生界　否認陪跑強調入政黨有優勢

立法會選舉醫療衞生界有五人競逐一個議席，民建聯中醫師陳永光披甲上陣，挑戰西醫、護士、藥劑師。陳永光接受《香港01》訪問承認知名度不足，但強調不是「陪跑」，自己優勢是有政黨背景，「有啲議案要支持唔係單打獨鬥，我有好多政黨議員（可以）游說。」



議會原本有醫學界及衞生服務界兩個議席，選舉制度修改後，醫生、牙醫、脊醫、中醫、護士、藥劑師、醫務化驗師、放射技師、物理治療師等，全部合併為醫療衞生界一個議席。

陳永光較少出現在鏡頭前，自認知名度較低，但不同意是選舉陪跑者，自己優勢在於有政黨背景，更能將業界訴求更能帶進議會，「有啲議案要支持唔係單打獨鬥，我有好多政黨議員（可以）游說。」

作為中醫師的陳永光，身兼中醫中藥發展委員會委員、中醫業小組委員會主席，熟悉中醫業界發展，但他強調自己亦是基層醫療健康發展督導委員會成員，「跨界別都有交流，咁多個專業都係一家，因為都係為病人著想。」

說起公共醫療，政府早前通過海外醫生特別註冊方案，惹起醫學界反響。陳永光的對手、外科專科醫生林哲玄早前接受訪問時稱，反對政府的海外醫生方案。陳永光就表示支持，認為本港面對人口老化問題，醫療系統隨時不勝負荷，而且相信制度能確保海外醫生跟香港大學及中文大學醫院的水平接近。

陳永光的政綱如下：

1.改善公立醫院工作環境

增加醫護人手包括加強退休後重聘計劃、聘請更多兼職註冊護士、增加醫科生及護理學生名額；降低醫護工時

2.加強公私營協作計劃

復康病人可以透過政府資助，到私人市場覆診，減輕公立醫院負擔

3.強化中醫在公營醫療體系地方

每間公立醫院都設立中醫部，中醫可以協助診治傷風感冒、跌倒扭傷的病人；設立中醫升職制度培訓人才

林哲玄、龐愛蘭、何崇漢及陳子中亦有參選立法會醫療衞生界。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼五名醫療衞生界候選人▼

