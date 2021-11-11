立法會選舉︱九龍東再有人參選4人爭兩席　醫療衞生界6人亂鬥

立法會選舉提名期明天（12日）截止，今日（11日）再收到多份提名，令人意外的是九龍東再添一人參戰，令到該區有4人爭奪兩席。而功能界別方面，醫療衞生界成為焦點，累計有6人報名爭1個席位。



三大界別全日有7人報名，累計共146人參選。



地區直選今日有3人報名，新思維黃俊瑯參戰新界西北，與民建聯、新社聯周浩鼎以及實政圓桌田北辰對決。前民主黨員黃成智參選新界東北，令該區有4人參戰，其他參選人包括民建聯、新社聯陳克勤，新民黨、公民力量李梓敬，以及民主思路黃頴灝。

而九龍東出現令人意外情況，今日有報稱為物業管理行政顧問的胡健華報名，令該區出現4人爭兩席，同區對手有工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽及民主思路陳進雄。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）、陳進雄（民主思路）、胡健華*

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智*

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）、黃俊瑯（新思維）*

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

黃成智。（資料圖片）

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功能界別方面亦有令人意外的情況，醫療衞生界合共多達6人報名，包括民建聯陳永光、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢，以及今日報名的劉子進和香港護理專科學院副院長陳子中。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）、莫錦貴（鄉議局）

漁農界：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界：陳健波、陳照男

航運交通界：易志明（自由黨）、陳宗彝

教育界：林日豐、朱國強（教聯會）、丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）

法律界：林新強、陳曉鋒

會計界：黃俊碩（民建聯）、文思怡、黃宏泰

醫療衞生界：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、劉子進*、陳子中*

工程界：盧偉國（經民聯）、黃偉信*

建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

地產及建造界：趙式浩、龍漢標

旅遊界：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）：林健鋒（經民聯）、姚逸明

商界（第二）：廖長江、葉永成

商界（第三）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界：陳振英、陳志輝

金融服務界：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：黃英豪（民建聯）、李志峰

紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界：邱達根、吳池力

飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

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選委會今日提名較為淡靜，全日只有蘇長榮一人報名。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長榮*

註：*為今日報名

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。