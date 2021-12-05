屯門醫院睇漏心電圖異常僅處方止嘔藥　57歲男病人心臟驟停不治

屯門醫院今日（5日）公布一宗未能及時診斷病人臨床情況的事故，涉及一名患高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人。他在11月30日晚上因抽筋及胸口不適，由救護車送往屯門醫院，被列為危殆，留院期間一度情況穩定，惟醫護未有察覺心電圖異常，沒診斷出病人「心肌梗塞」，只處方止嘔藥。病人翌日再胸口不適，情況急轉直下，下午兩時半左右不治離世。

屯門醫院承認臨床判斷錯誤，並就主診醫生通知家屬病情時，曾要求家屬即時考慮是否不作心肺復甦，院方就未充分顧及家屬感受致歉。院方承諾積極跟進及提出改善措施，並已將個案轉交死因裁判官跟進。

涉事死者入院前14日內曾接種新冠疫苗，屯門醫院已按機制向衞生防護中心通報。



屯門醫院今日公布一宗「心肌梗塞臨床判斷錯誤」事件，涉及一名患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

屯門醫院今日公布一宗「心肌梗塞臨床判斷錯誤」事件，涉及一名患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人。他在11月30日晚上約七時半，因抽筋及胸口不適，由救護車送往屯門醫院。他抵達急症室後再次出現抽筋，被列為危殆個案，經初步治理後病人情況稍為好轉，晚上約八時十五分轉往內科病房留醫及進行所需檢查。

半夜心電圖已有異常 當值醫生僅處方嘔吐藥

據檢查報告，病人腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數均無出現異常。至凌晨約四時半，病房人員依指示再安排病人進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視其他臨床表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖異常及時作出心肌梗塞診斷；醫生只因應病人當時嘔吐情況，處方止嘔藥及繼續觀察病人。

至早上約十一時許，病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，並處方血管擴張劑（硝酸甘油）。參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。但病人情況急速惡化，下午一時出現心臟驟停及失去知覺，需要馬上進行急救並安排插喉協助呼吸。

主診醫生曾叫家屬考慮不作心肺復甦 院方致歉

而主診醫生致電家人告知病人情況急轉直下，更要求家屬當刻考慮是否不作心肺復甦術，院方承認做法令家人失望不安。病人於下午二時再次出現心臟驟停，醫生持續為他進行心肺復甦法及注射強心藥，但病人在下午二時三十二分離世。

屯門醫院表示，非常關注今次事故，醫院代表已在本月3日與死者家屬會面，承認屯門醫院就病人心肌梗塞的臨床判斷錯誤，亦就主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬感受表示深切歉意。個案已轉交死因裁判官跟進，及透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報。

屯門醫院承諾會積極跟進及提出改善措施，避免同類事件再現，包括內科即時提醒醫生密切留意病人心電圖變化、醫護須就病情嚴重個案加強溝通及提供適切治療。而在危重病人急救安排上須充分考慮家人憂慮。

男病人入院前14日曾接種新冠疫苗

另外，有關病人入院前14日內曾接種新冠疫苗，屯門醫院已按機制向衞生防護中心通報。