西灣河開槍案　警遇4男夾擊兼圖搶槍　中槍被告切除兩肝葉及右腎

前年11月於「黎明行動」示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，事後他與另一男生被捕，被控企圖搶槍及阻差辦公等罪。案件今（6日）在區域法院開審，兩被告否認所有控罪。控方指，當日兩名警員到現場處理時，其中一人面對兩名被告及另外兩男前後夾擊警員兼意圖搶槍，他先後開出3槍，其中一槍擊中周的腹部，兩名有份襲擊該警員的男子逃脫，兩被告則在現場被制服。案情顯示，周腹部中槍，傷及其肝及腎臟，他右邊肝臟的兩塊肝葉，及右邊腎臟經手術切除，子彈則從其背部取出。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

首被告周柏均腹部中槍，肝及腎均受損，兩肝葉及右腎均須被切除。(劉安琪攝)

兩警因交通擠塞改下車步行

開案陳詞指，當日示威者在全港18區及起「大三罷」及示威活動，各區交通癱瘓。隸屬港島總區交通部的警員A及警司B乘警車在西灣河一帶巡邏，途中因交通擠塞而下車步行。

白衣男子曾向後推警員A

A率先行至太安街與成安街交界，當時多名黑衣人在該處聚集堵路。在A喝止意圖用繩分別綁在兩個交通燈處的兩名黑衣男後，後方傳來一把男聲：「唔好畀佢走。」A遂右手握著槍柄戒備，並向行人路望去。此時，包括2名被告在內的4名男子站在行人路上，其中白衣男子靠近A，A拔出警槍並指向該男子，男子沒有停止更捉住A向後推，使A幾乎失去平衝。

+ 4

襲擊A的兩男逃去無蹤

與此同時，被告周柏均走近A，伸出右手企圖搶走警槍。白衣男子繼續用左手攬著A的身體，被告胡子鍵則與另一名灰衣男子阻擋A的退路，期間白衣男及灰衣男分別用右手襲擊A的頭部。面對前後夾擊的情況，A向周的腹部發射第一發子彈，周倒地。其餘3人繼續意圖搶槍，A再開兩槍，未有擊中任何人，胡失平衡倒地被捕，其餘兩名男子則逃去無蹤。

周曾撥開警員手轉身逃跑

其後救護車到場，周向身旁警員表示欲除下背囊及站立，警員叫其不要動。周沒有理會，更撥開警員的手並突然轉身逃跑，但未幾被制服在地。

官提醒法庭已就涉案警下匿名令

謝沈智慧法官今特別提醒旁聽人士指，法庭已頒下匿名令，禁止任何人發佈涉案警員及其家人的個人資料，包括姓名、住址等，違者可能違反「藐視法庭」罪。

案件編號：DCCC 475/ 2020