近九成公屋上樓者未能「三年上樓」　近六成已等逾6年按年增68.5%

公屋最新輪侯時間高達5.9年，不單刷新22年新高，亦離「3年上樓」承諾越來越遠。房委會最新文件顯示，在2020年7月至2021年6月期間，雖然有15,800名一般申請者成功上樓，但當中僅10.7%可成功「三年上樓」，有近九成申請者輪候超過3年，甚至有約58%人要等候逾6年，按年大增68.5%。

另外，截止今年6底，現時有約77,000名一般申請者輪候超過3年但仍未獲配屋，佔仍在輪候的一般申請者一半，當中有近兩萬人已等待超過6年，較去年飆升42%。



最新數據顯示，在去年7月至今年6月期間，已「上樓」的一般申請者中，有9,100人等候了超過6年，按年大增68.5%。（資料圖片）

僅10.7%人可「三年上樓」 部份人揀「特快編配」

房委會文件表示，在2020年7月至2021年6月期間，共有15,800名一般申請者接受編配及入住公屋「上樓」，數字較去年公布的10,400人多。

不過，當中只得1,700名申請者可做到「三年上樓」，即僅約10.7%的申請人輪候時間為三年或以下。房委會解釋，有關申請者透過長者優先配屋計劃、「特快公屋編配計劃」等而獲配屋，故其輪候時間較短。

在2020年7月至2021年6月期間，共有15,800 名一般申請者成功「上樓」，當中只得約10.7%的申請者可「三樓上樓」。（資料圖片）

逾半人要等超過6年才上樓

然而，餘下近九成的成功上樓者（約14,110名），他們的輪候時間都達三年以上。值得留意是，有18%的申請者（約2,900名），輪候已逾五年但不多於六年，有約58%的申請者（約9,100名）則等候逾6年才上樓，按年大增68.5%。

房委會指，輪候逾六年的原因，有超過5成人是因更改所選地區或住戶資料，同時因新冠肺炎疫情受到負面影響，例如火炭駿洋邨於2020年大部份時間被用作檢疫中心、粉嶺暉明邨曾被破壞，故被延長的輪候時間反映在這次分析中。

近兩萬人等逾6年仍未獲配屋 按年增四成

另外，文件又指，截至今年6月底，在153,600 名仍在輪候的一般申請者中， 有50%（ 約 77,000名） 的輪候時間逾三年，但在2021年6月底時仍未曾獲配屋。對比上期數據，當時只得74,300人，即上升了約3.6%。

資料顯示，當中有約26%的申請者（約19,900名），等候已超過6年但仍未獲配屋，按年大增42%。房委會解釋，當中很多個案涉及有機會影響其輪候時間的情況，包括有逾5成人更改住戶資料、約2成人更改所選地區 。