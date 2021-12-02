房委會凍結轄下185個停車場月租收費一年　時租全線加一元

房委會轄下共有185個停車場，合共提供約逾3萬個泊車位。房委會今日公布，明年維持現行月租收費不變。至於所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的明年時租收費則上調1元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。



房委會轄下共有185個停車場，合共提供約逾3萬個泊車位。房委會今日公布，明年維持現行月租收費不變。（資料圖片）

截至今年九月底，房委會轄下185個停車場，合共提供約32,800個泊車位。房委會商業樓宇小組委員會今日通過，房委會轄下停車場「凍結」現行月租收費一年，但輕微上調私家車、輕型貨車和電單車泊車位的時租及私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」的收費。

房委會發言人指，按房委會市場研究顯示，2021年大部分同類停車場的月租收費均維持在2020年的水平，而房委會各類泊車位的現行月租收費亦大致屬各同類停車場的市場收費水平範圍之內，所以與市場趨勢一致，小組委員會通過各類泊車位來年維持現有收費。

至於所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的明年時租收費則上調1元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。(資料圖片)

房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣。房委會根據今年8月至10月所錄得的租用率，釐定各停車場2022年收費所屬的層級。

第一層級私家車固定泊車位的月租收費維持不變，即有蓋泊車位為1,640元至2,890元；露天泊車位為1,350元至2,390元。輕型貨車泊車位方面，有蓋泊車位月租維持在3,140元；露天泊車位2,420元。大型巴士有蓋泊車位月租4,050元；露天泊車位3,020元。電單車有蓋泊車位月租560元；露天泊車位月租430元。

房委會轄下約有3 700個泊車位以時租收費的方式供訪客使用。(資料圖片)

私家車時租收費加1元 「日泊」和「24小時泊」則加5元

房委會轄下約有3 700個泊車位以時租收費的方式供訪客使用。房委會指，按市場調查顯示，現時房委會的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租收費，及私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」的收費，普遍低於大部分私營停車場的收費水平，而多個私營停車場在過去一年均已上調其時租收費。

發言人表示，為貼近巿場收費水平，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於明年的時租收費上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。

另外，房委會自2012年起，為在其轄下時租泊車位充電的電動車輛，提供最多兩小時的免費泊車優惠。隨着電動車輛日益普及，並考慮政府計劃大約在2025年，於轄下停車場徵收電動車輛充電費，小組委員會通過，明年不再為電動車提供相關的免費泊車優惠；但在泊車位充電期間的用電量則繼續不另作收費。

另外，小組委員會今日亦通過，繼續向在房委會轄下停車場安裝電動車輛充電設施的公用事業公司，收取每年一元的象徵式暫准證費。