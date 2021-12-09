尖沙咀鐘樓相隔71年再響銅鐘聲　傍晚六時起恢復恆常報時

有逾百年歷史的尖沙咀鐘樓，已有71年沒有響鐘。為紀念鐘樓建成首鳴一百周年，康文署採用數碼技術還原舊有銅鐘聲，今日傍晚6時起，首度播放鐘聲，之後恆常每天早上8時至凌晨12時，每隔一小時播放鐘聲。



+ 13

尖沙咀鐘樓於1915年落成，由英國鑄造的銅鐘於1921年運作，後來因鐘樓四面時鐘各自裝上馬達推動機件，令計時不同步及鐘聲不一致，銅鐘1950年停止運作。銅鐘曾到不同車站展出，2010年由鐵路公司贈予政府，放於鐘樓地下。

研究銅鐘重新報時可行性 未有時間表

為紀念銅鐘運作100周年，康文署去年起研究銅鐘重新報時可行性。康文署經理（香港文化中心）廣場及海濱管理甄尚賢指，研究時間表未有設限，但若果要將銅鐘重新放回頂樓位置有困難，需要改動鐘樓結構，如拆牆或開鐘面，但鐘樓已列為法定古蹟，「唔可以破壞」將銅鐘搬入內。

其次以往鐘樓內部是「全通」，敲鐘時聲音透澈，如今則已加固。甄尚賢說，鐘樓內部份樓層封閉，即使將銅鐘還原，聲響也不復當年。

康文署經理（香港文化中心）廣場及海濱管理甄尚賢指，若果要將銅鐘重新放回頂樓位置有困難，需要改動鐘樓結構。（歐嘉樂攝）

採用英國同一型號銅鐘錄製鐘聲播放

甄尚賢指，康文署發現銅鐘鑄有英國約翰泰勒鑄鐘廠的名字，於是聯絡廠商協助，找到同一型號的「姊妹鐘」，不論調音及重量均相同，可重新錄製銅鐘聲。他指，康文署已在鐘樓頂設數碼播放系統，可與天文台網絡時間同步，以準時報時。鐘樓今日傍晚6時起，將首度播放鐘聲，每隔一小時響鐘，至今晚凌晨12時。之後鐘樓會恆常播放鐘聲，每天早上8時至凌晨12時定期報時。

另外，由明日（10日）起至本月24日，文化中心大堂亦設展覽區，展示鐘樓和銅鐘的歷史及故事。