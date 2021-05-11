建築署手繪圖則曝光　重現太空館、尖沙嘴鐘樓人手勾勒圖

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-11 00:00

每幢建築物背後，大如整體結構、小如窗口位置，工匠最為依賴的關鍵靈魂，是一幅又一幅的建築圖則。 在電腦技術未普及化的年代，所有圖則均由人手手繪，線條層層遞進，每個數字都要計算得精準無瑕。香港文化中心、太空館、尖沙嘴鐘樓、紅館，這類特色地標建築，全部由人手繪畫得來，除了要極花心思外，為怕圖紙變形，就連修改都要小心翼翼，用刀片刮走墨水時更要害怕「起毛球」，令重畫的墨水化開，「每一條線、每一步都要諗清楚，而且要畫得好準確，所以好嘥眼力。」 以一家學校為例，粗略估計約一周只能畫出一張手繪圖則，相反，電腦繪圖可以輕易修改及複製，料2日內就能完成一張。時移世易，這門手藝已逐步被取代。

70年代的九龍車站鐘樓立面圖，右下角的「SOUTH ELEVATION」是人手寫上。（建築署提供）

若把建築比喻成「砌模型」，圖則便等同「說明書」，負責將建築師的構想化成圖紙，在地盤拼砌成一比一的實物。要把天馬行空的想法，變成切實可行的工程，建築署技術主任便是「幕後功臣」。

「一望就知張圖邊個畫」

「就算唔洗睇簽名，一望就知張圖邊個畫。」建築署首席技術主任陳國豐說，以前手繪的圖畫及字體，每位同事都各有風格，「有人用鉛筆、有人用針筆…每條線都好獨特，有人起稿、有人唔起稿。」當年70年代尖沙嘴鐘樓的手繪圖則，除了用線條勾勒出整個鐘樓的模樣外，右下角交代角度的「SOUTH ELEVATION」亦一絲不苟，字體用鴨嘴筆一筆筆寫上，「唔好以為係掃上去…用鴨嘴筆落墨，一面寬、一面窄咁寫上去。」

在手繪圖則中，連建築用料的磚紋都仔細畫出。（盧翊銘攝）

半球體的太空館、如蝴蝶的文化中心早已成為地標，原來當年的圖則由人手繪畫，惟文化中心的拋物線不斷變化，畫出弧形、圓形的圖則絕非易事。（資料圖片）

我記憶中，太空館和文化中心應該都幾絕。 建築署署長何永賢

昔日的手繪圖則，要先把圖畫在牛油紙上，然後再晒成藍色圖紙或膠片，然後才能到地盤施工。而在80年代落成的香港文化中心、太空館，都是出自人手繪畫的年代。

建築署署長何永賢形容，文化中心如蝴蝶升起，拋物線不斷變化，每個部份的高低都不同，手繪圖則難度甚高。她又笑言，弧形、圓形建築物要用圓規慢慢畫出，時間甚長，故在讀書時期很少畫。不過，現時的太空館便是用人手畫成，當中的複雜程度難以言喻。

墨水易化、修正難度高 圖紙隨時變形

手繪圖則精美，但同時要求極高。在電腦畫圖，簡單按掣已能修正錯誤。不過，在手繪的年代，就算用擦膠都要小心翼翼，因若使用時間稍長，圖紙都會變形；倘墨水未乾，更有機會在圖紙上化開，波及圖中其他線條。因此，在動筆前必須要先深思熟慮，「諗好晒先落筆畫。」陳國豐表示，早在1981年落成啟用的荃灣街市，雖然部份用放射線起稿，「但差唔多每一條線，都係free-handing（徒手）畫落去。」

早在1981年落成啟用的荃灣街市，雖然部份用放射線起稿，但不少線條都是徒手畫出。圖中為荃灣街市的手繪立體圖。（盧翊銘攝）

新技術方便快捷 加快檢疫中心、臨時醫院落成

不過，除時代變遷，建築署在90年代利用電腦繪圖新技術，手繪圖已被逐漸淘汰，甚至由二維（2D）電腦圖，透過BIM繪圖進化至三維（3D），現時更能進一步利用VR及3D打印技術。

何永賢憶述，當初他們一收到製作竹篙灣檢疫中心的指示後，手機便馬上收到檢疫中心的3D圖，「如果仲係圖紙，我地可能隔幾日先做到一個決定。」至於北大嶼臨時醫院，由於要達到負壓功能，故設計要求很複雜，若當時無3D模型，團隊難以即時下決定，而相關的影像亦能即時傳送至珠海的廠房，可準確控制製成品的質素，最後臨時醫院馬不停蹄動工，短短4個月已建成，「老實講，用今天嘅繪圖技術，一個咁嘅醫院正常應該要起四年…如果手畫，以前起間醫院至少要用多一年。」