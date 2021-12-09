港康碼．通關｜與確診者同大廈住戶將變紅碼　同屋苑則列黃碼

中港兩地通關在即，市民要通關就要申請香港健康碼(港康碼)，再按風險決定健康碼的顏色。有傳媒引述消息人士表示，當有病人確診，其所住同一幢大廈的居民都會變成紅碼，即回內地不能豁免檢疫，而同屋苑人士亦會轉為「黃碼」，他們同樣不能免檢疫通關。有專家認為，按風險劃分健康碼顏色合理，但關注是否要等待21日才可下調風險轉回顏色。



▼申請「港康碼」教學▼



香港健康碼明日（10日）開通，有傳媒引述消息人士報道，若一棟大廈有人確診，同廈居民會被界定為「紅碼」，同屋苑居民則變成「黃碼」，範圍亦會可能再擴闊。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，相關安排恰當，尤如封區檢測會針對確診者同廈居民、共用設施者就強制檢測。不過，他關注一旦獲得「紅碼」及「黃碼」，需要多少時間才轉回「綠碼」，「內地三日內兩次陰性會轉『綠碼』，香港係咪要等21日先會轉？如果係就有問題，令到居民影響好大」。

梁子超亦促請當局解釋，在外地確診但潛伏期期間在香港逗留者以及復陽人士，是否同樣適用上述安排。《香港01》已向政府各部門查詢，正等候回覆。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



+ 1

「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，判定顏色的標準與廣東省的「粵康碼」對接：

1.紅碼為確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿14天的人士、正接受強制檢疫人士，以及申報過去14天曾帶有病徵的人士



2.黃碼為過去21天曾到訪或居於高風險地點（包括申報住址及「安心出行」上傳的出行紀錄），或抵港後未滿21天的入境人士，包括已完成強制檢疫或獲豁免強制檢疫的入境人士（經「回港易」或「來港易」從內地或澳門入境除外）



3.綠碼為其餘人士

