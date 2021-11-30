通關｜消息指「港康碼」最快周四公布　實名制評估風險自動分級

免檢疫北上通關實施在即，採用實名制的香港健康碼預計下月初上架，並會與安心出行「對接」。消息指，政府最快本周四（12月2日）公布「香港健康碼」的運作安排，據了解登記所需的個人資料，包括身份證明、住址，須申報14天健康狀況及上載行蹤，以獲取相應顏色的健康碼，分為綠、黃或紅碼，做法與澳門健康碼及「粵康碼」相似。



需上載行蹤以獲取綠、黃或紅碼

粵港兩地政府舉行第二次疫情防控對接會議後，政務司司長李家超表示，通關要用到健康碼，須實名登記、有地址，要與「安心出行」有對接；創新及科技局局長薛永恒也指，香港健康碼已完成開發，將於12月初「上架」，讓市民試用，當局今個星期內會公布詳情。

消息指，港府最快於本周四（2日）公布推出「香港健康碼」。據了解，「港康碼」須提供個人資料包括身份證明、住址、申報14天健康狀況，做法是上載行蹤以獲取綠、黃或紅碼，分辨感染風險。政府同時會推出「安心出行」更新版，市民可自願將資料轉載到「港康碼」。

與澳門健康碼及「粵康碼」相似，一般而言如社區零確診，用戶「港康碼」會顯示綠碼，如有與懷疑或確診個案接觸史，包括行蹤有重疊，就會自動轉為黃或紅碼。

▼澳門版健康碼分級▼



現行的流動應用程式「安心出行」，繼進入政府處所包括街市須掃二維碼作紀錄，政府於11月23日公布，強制使用的規定於12月9日起，擴展至所有受香港法例第599F章規管的處所，即包括食肆、戲院、主題公園等，所有人士進入前須掃二維碼。

澳康碼擴展至按三色准或拒進入當地場所

澳門健康碼用戶須實名登記，可透過專設網頁，填報個人資料，包括症狀、接觸史和外遊史，系統會提供專屬健康碼，後來逐步擴充功能，今年1月起須於系統登記地址，現時應用程式內設有健康申報、行程紀錄、風險檢查功能，用戶需要每天登入系統申報健康，以獲取綠、黃或紅碼，並供上傳核測結果。

現時使用者進入當地場所時須掃瞄二維碼， 會按用戶健康碼的三色意義，判斷允許或拒絕進入場所，市民可以選擇資料只提交至本地使用，如用於出入境是強制申報，可轉換為「粵康碼」。澳門衛生局強調，掃瞄記錄會存於市民的手機28天，及後會自動刪除。

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