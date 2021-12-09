八旬翁疑拔錯喉亡　法醫指老翁心臟已非常弱　加重負荷令病情惡化

83歲老翁於2016年，於瑪麗醫院深切治療部，坐著被拔除導管後，疑出現血管空氣栓塞後亡。死因今（9日）續就事件作研訊，有份為老翁急救的醫生稱，他初時與其他醫生一樣，認為因老翁直立姿勢被拔喉致空氣栓塞，再引致心臟停頓。但他經一夜反思，認為還有其他可能，如迷走神經反應、心肌梗塞及肺部靜脈栓塞等，均可引致心臟停頓。法醫亦指，老翁本身心臟已非常弱，差不多整條大動脈都有問題，若突然要他加重心臟負荷泵出氣泡，會加速其病情惡化。



死者祁枝（終年83歲），於2016年5月27日，因心肌梗塞入住瑪麗醫院深切治療部。期間有護士在祁坐立時拔除導管，病人之後出現血管空氣栓塞，心臟一度停頓3至5分鐘，3日後死亡。

拔喉後數分鐘出現心率減慢及血壓下跌

瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威供稱，祁轉入深切治療部翌日早上10時15分，遭護士何諾晞在坐立時拔除頸部的血液透析導管，數分鐘後出現心率減慢及血壓下跌，其後心臟更一度停頓，急救後成功回復心跳。院方之後為祁照心臟超聲波，顯示右心房有顯影，可能造成原因分別為空氣栓塞、心臟功能差，及由急救靜脈點滴或藥物引起。醫生隨即在祁頸部放置一個新導管，意圖將心臟的空氣抽出，但失敗。

深切治療部醫生魏振威稱，死者祁枝拔喉後出現狀況，他初時也認為是空氣栓塞，惟經一晚思索，覺得仍存在其他可能性。(劉安琪攝)

反思一夜覺有其他可能性

魏於翌日下午會見家屬交代病情，指祁當時能跟隨如開眼等簡單指令，但須持續用氣管喉通氣，且在心電圖發現另一個心肌梗塞情況，腎功能亦沒有好轉跡象。早前為祁急救時，劉利山醫生即時診斷為空氣栓塞，魏當時亦有同樣的想法，惟他同日晚上經過反思後，認爲仍有其他可能性，包括迷走神經反應、心肌梗塞及肺部靜脈栓塞。但他不記得翌日早上交更時，有否將其診斷向知楊抗醫生，因為他認為心臟停頓的原因不影響治療，而交更的目的是繼續病人的治療。

空氣栓塞非常罕見

魏解釋他後來之所以改變想法，因空氣栓塞是非常罕見的情況，他事前不曾遇見過。當日他在急救途中得知祁是坐著被拔喉，且在短時間內心臟停頓，第一反應便是空氣栓塞。他強調並未減低空氣栓塞的可能性，而是認為仍有其他可能性。

法醫馬宣立稱死者祁枝的心臟本身已非常弱，若突然要泵氣加重心臟負荷，會令病情加劇。(劉安琪攝)

解剖時未見右心室有氣泡

法醫馬宣立隨後出庭作供，指祁的死因為本身冠狀動脈退化和硬化，與急性心肌梗塞。對於死因是否與坐著拔除導管有關，馬稱解剖時並未見有右心室有氣泡。馬進一步解釋指，祁的氣泡應在右邊心臟，故若心臟血液能泵得很大力，是足以將氣泡推至移動，甚至「越推越細」。加上，祁當時非即時死亡，而是經過一段時間的急救及治療，故有機會在事後解剖未能發現氣泡。

突要大力泵血會加重心臟負荷

馬續指，解剖未能確認祁死前有空氣栓塞，但若接納醫方的臨床診斷，由於祁本身心臟已非常弱，其差不多整條大動脈都有問題，冠狀脈亦分別有6成至8成的堵塞，突然要其心臟大力泵血推動氣泡，會加重心臟負荷，令其原本已受損的心臟更嚴重，加速其病情惡化。

案件編號：CCDI-303/2016(LW)

其他證人的供詞。(詳看下圖)