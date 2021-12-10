Omicron︱37歲美國抵港男子染疫　病毒量高　本港累計五宗

本港今天（10日）新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入。另外，昨天一宗確診個案今天證實屬於「Omicrom變種病毒」的個案，該名患者是一名37歲男子，他在12月7日從美國抵港，在機場檢測到陽性，入院後病毒CT值少於20，反映病毒量高。他在6月時曾於香港接種兩劑復必泰疫苗，確診時沒有病徵，入院後驗出有抗體，惟衞生署指未知該抗體是疫苗帶來的抗體或是感染後產生的抗體。香港至今共錄得五宗涉及Omicron的個案，均沒有流入社區。

本港的初步確診個案少於5宗。



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衞生署衞生防護中心公布，截至12月10日零時零分，中心正調查四宗新增確診個案，至今本港個案累計12483宗（包括12482宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（11月26日至十二月九日）累計報告61宗個案，全屬輸入個案。

新增個案均為輸入個案，當中三宗涉及變種病毒株的感染，其餘一宗的變種病毒株檢測結果待定。個案涉及兩男兩女，年齡介乎15至57歲。一人由A組指明地區（高風險）抵港，三人由B組指明地區（中風險）抵港。三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人於指定檢疫酒店檢疫期間確診。

確診的57歲男人居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣。 （資料圖片／代理相片）

第12485宗個案是一名27歲女子，8月11日及10月1日在越南接種兩劑AstraZeneca疫苗。第12486宗個案是一名57歲男子，在3月22日及4月12日於香港接種兩劑復必泰疫苗。第12487宗個案為48歲女子，她在8月10日及9月29日於越南接種兩劑AstraZeneca疫苗。上述3人均無病徵，同在12月8日從越南經航班CX764抵港，於機場檢測到陽性，並感染到L452R變種病毒，但三人並不相識。衞生署指未知三人在飛機上是否坐在相近的位置。

其中，上述的57歲男人居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣16座，他於11月18日離港經新加坡前往越南，其後從越南回港，檢測到陽性，CT值少於30。由於他在潛伏期曾身處香港，曾居住的地點會納入強制檢測公告。

而第12488宗個人是一名15歲男性，無病徵，11月20日從英國經航班BA027抵港，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，第19天的樣本確診，仍需檢測有無變種病毒。他在10月20日在英國接種一劑復必泰疫苗。

確診的15歲男童於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，第19天的樣本確診。 （資料圖片／廖雁雄攝）

另一方面，中心公布昨日確診的輸入個案12478之調查進展，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認該名37歲男病人帶有變種病毒株Omicron。他於12月7日從美國經航班CX881抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。病人6月2日及6月25日在香港接種兩劑復必泰疫苗，他沒有病徵，入院後於12月7日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的檢測CT值少於20。衞生署指未知該抗體是疫苗帶來的抗體或是感染後產生的抗體。

香港至今共錄得五宗涉及Omicron的個案，除上述個案外，兩宗與南非相關（個案12388和12404），另外兩宗與尼日利亞相關（個案12432和12433）。中心發言人指出，五宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。

國泰航空營運於12月8日由越南胡志明市飛抵香港的航班（CX764）有三名乘客經抵港檢測而確診。(資料圖片)

另外，由於國泰航空營運於12月8日由越南胡志明市飛抵香港的航班（CX764）有三名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在12月10日至23日期間從胡志明市着陸香港。