Omicron｜專治輕型普通型　首個國產特效藥實驗表現出良好活性

國家藥監局日前應急批准使用騰盛博藥旗下新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198），是首個獲批的國產新冠肺炎「特效藥」。

有份參與研發的深圳市第三人民醫院研究所所長張政透露，該藥在假病毒實驗中，表現出對新冠變種病毒Omicron（奧密克戎）有良好活性。



據介紹，該藥是由國家感染性疾病臨床醫學中心、深圳市第三人民醫院與清華大學、騰盛博藥合作研發，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12歲至17歲，體重≧40 kg）新型冠狀病毒感染患者。其中青少年適應症人群為附條件批准。

深圳市第三人民醫院研究所所長張政稱，最新研究結果表明，該藥在假病毒實驗中表現出對Omicron有良好活性，但活病毒實驗能否依然保持良好的活性還需更深入的研究，「我們目前正在抓緊做活病毒實驗。」

此前報道，感染Omicron後的症狀比以前的任何變種病毒都「更溫和」。Omicron的「重災區」南非，當地統計數據顯示患者沒有住院、也沒有死亡，醫生還透露「在疲勞、頭痛和肌肉酸痛等症狀消失後，人們會在短短幾天內康復」，等於其症狀與一般感冒極為相似。