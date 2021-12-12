專訪｜提名人高永文為對手站台　醫衞界龐愛蘭：高唯一提名畀咗我

立法會醫療衞生界五人競逐一個議席，全國政協委員高永文同時為藥劑師龐愛蘭、外科專科醫生林哲玄站台，並提名兩人參選。龐愛蘭接受《香港01》訪問稱，高永文只能透過第五界別身份提名一人，「佢提名已經畀咗我好清楚，唔需要咁計較」，「唯一提名畀咗我而且係有效」。

龐愛蘭又強調，自己曾任三屆區議員，公共行政經驗充足。



高永文提名兩名候選人曾引起風波，龐愛蘭稱，高是第五界別（由港區全國人大代表、港區全國政協委員等組成）登記選民，只能提名一個人。她與高永文已合作超過20多年，認同自己工作能力甚高，上月（11月）便跟高永文聯絡，成功獲得他提名參選。即使高翌日一度為其競選對手林哲玄站台，她認為並無問題，「佢提名已經畀咗我，好清楚，唔需要咁計較」，「唯一提名畀咗我而且係有效」。林哲玄其後稱，遞交選民提名表時已刪除高永文提名。

龐愛蘭曾任三屆沙田區議員，強調自己公共行政經驗充足，有能力推動醫療衞生政策。她舉例說，社區多年輕人在便利店、超級市場買啤酒，當時僅靠業界自我約束，沒有法例禁止向年輕人賣酒，認為是漏洞。因此連續數年做全港調查，力證年輕人飲酒趨勢上升，「我當時叫6歲大嘅孖仔去買酒，成功率都好高」，2018年政府立法禁止向未成年人賣酒。她提到，自己有相當多類似經驗推動政策。

公營醫療醫護流失 龐愛蘭︰工作量過多

公營醫療負擔沉重，龐愛蘭認為是工作量過多令醫護離開公立醫院，「點解要用醫護嘅健康換取市民健康，點解我要遲放工呢？」她建議醫管局推出挽留人才計劃，提升醫護薪酬、增加晉升機會、落實五天工作。她又提倡，推出藥劑師公私營協作計劃，將解釋及管理藥物工作，由醫院轉到社區藥劑師，減輕醫護負擔。她又承諾，若成功當選，每季都會與界別中29個專業至少會面一次，了解業界意見。

立法會醫療衞生界其他參選人包括林哲玄、陳永光、何崇漢及陳子中。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼五名醫療衞生界候選人▼

