01消息｜瑪嘉烈醫院職員廁所樣本化驗呈陽性　調查揭環保署擺烏龍

瑪嘉烈醫院傳染病中心及臨時醫院會接收新冠肺炎患者，《香港01》接獲消息，環保署到傳染病中心取樣，竟然在職員洗手間的污水渠樣本發現新冠病毒，並要求全座職員強制檢測。該院行政總監羅振邦解釋，有關部門後來發現調亂樣本，陽性樣本其實來自病房洗手間、化驗室污水系統樣本。



今已展開全座職員強制檢測安排

消息人士透露，環保署在瑪嘉烈醫院傳染病中心的職員洗手間污水渠，採集的樣本對新冠病毒呈陽性，全座職員都要接受強制檢測。九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院行政總監羅振邦證實，有關部門早前突然到傳染病中心的職員洗手間污水渠出口取10多個樣本，並指當中有樣本驗出陽性，要求該中心全座所有職員強制檢測，今天（10日）開始陸續為職員檢測。

瑪嘉烈醫院行政總監羅振邦表示，事件屬擺烏龍，陽性樣本實來自自隔離病房洗手間的污水渠。（資料圖片)

陽性樣本實來自病人洗手間及化驗室污水系統

不過，羅振邦提到其後該部門發現陽性樣本其實來自隔離病房洗手間的污水渠，才揭發可能把兩個樣本調亂。醫院管理局回覆，昨日接獲環保署通知，傳染病中心員工洗手間污水系統，在抽取的樣本發現對新冠病毒呈陽性反應，中心按既定指引已安排所有員工今日進行額外的病毒檢測，但今日再接獲環保署通知，有關陽性樣本其實來自中心內的病人洗手間及化驗室污水系統，今日再次抽取員工洗手間污水樣本，證實呈陰性。

環保署表示正持續進行一項全港性的污水監測計劃，現時未有發現在病房以外有陽性結果。署方並無主動交代調亂樣本原因以及如何防止事故再次發生。