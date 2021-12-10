新冠肺炎．12.10｜美國抵港居民機場驗出帶Omicron　港即加強監測

衞生防護中心今日(10)公佈新增一宗Omicron個案，37歲男患者12月7日美國抵港，機場檢測陽性，入院檢測證染Omicron變種病毒，入院後進行的檢測CT值少於20，無病徵，香港至今共錄得五宗涉及Omicron個案。另外今增4宗輸入個案。

今日初步確診少於5宗。



本港今日起開放予市民申請健康碼，申請人須以實名登記，在政府公布通關安排後，取得名額的市民須上載行蹤以應付防疫追蹤要求。



▼港康碼申請五個步驟▼



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新冠肺炎｜瀝源邨老翁列復陽個案密切接觸者 爬出窗圖拒送往檢疫

【22:57】早前一名新冠肺炎61歲男病人在外地確診，回港完成檢疫後檢測再呈陽性懷疑復陽。沙田瀝源邨壽全樓一名64歲老翁為他的密切接觸者，據悉他今午（10日）為逃送往強制檢疫，竟爬出住所窗外，到另一單位，最後被警方以涉嫌阻礙警務人員執行職務拘捕。

強制檢測｜57歲男病人潛伏期在港 住所薄扶林碧瑤灣16座上榜

【22:37】一名57歲新冠肺炎男病人抵港時確診，他潛伏期時身處香港，其住所薄扶林域多利道550號碧瑤灣16座被納入強制檢測，11月17日至12月10日逗留該廈超過兩小時的人士，需在12月12日或之前檢測。

01消息｜瑪嘉烈醫院職員廁所樣本化驗呈陽性 調查揭環保署擺烏龍

【21:20】瑪嘉烈醫院傳染病中心及臨時醫院會接收新冠肺炎患者，《香港01》接獲消息，環保署到傳染病中心取樣，竟然在職員洗手間的污水渠樣本發現新冠病毒，並要求全座職員強制檢測。該院行政總監羅振邦解釋，有關部門後來發現調亂樣本，陽性樣本其實來自病房洗手間、化驗室污水系統樣本。

新冠疫苗｜66歲婦死於心肌炎曾接種復必泰 專家：或涉細小病毒

【20:36】一名66歲婦人今年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後離世，解剖證實死於心肌炎。負責評定疫苗與嚴重事件關係的專家委員會表示，細小病毒亦可以造成心肌炎，而死者心臟組織亦發現細小病毒基因，無法確定其心肌炎情況跟打針的因果關係，為委員會首宗存分歧個案。

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工展會｜周六起維園開鑼 金鳳香米福袋2元 蠔皇鮑魚5元1罐

【20:23】停辦一年的工展會將於明日（11日）重返維園開鑼，參展商均準備推出大量折扣優惠吸客。其中，代理金鳳香米的參展商推出2元福袋優惠，包1個環保袋及1公斤香米；亦有海味及醬油參展商推出888元的鮑魚手推車。



多名負責人均表示，對今屆工展會持樂觀態度，因疫下市民無法外遊將留港消費，同時在消費券的輔助下，預料相比上屆最多有三成升幅。

Omicron｜12.13起美國列加強監測區 抵港居民先赴竹篙灣檢疫7日

【20:12】Omicron變異病毒株在全球擴散，食物及衞生局公布，將於下周一（13日）凌晨零時起指明古巴、科威特和列支敦士登為高風險A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，只限已完成接種種疫苗的香港居民入境，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

因應在機場的「檢測待行」發現從目前已屬A組指明地區的美國入境的個案帶有Omicron變異病毒株，政府將對從美國抵港的人士實施最嚴格的檢疫要求。美國一直列高風險A組指明地區，食衞局公布，由下周一（13日）凌晨零時起，由美國抵港的有關人士實施最嚴格的檢疫及檢測安排，將美國納入「加強對變異病毒株Omicron 監測的指定地區」，於21天內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，其後會由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

目前「加強對變異病毒株Omicron 監測的指定地區」包括南非等12個國家，下周一起美國將成為表列中唯一不是非洲的國家。

Omicron︱37歲美國抵港男子染疫 病毒量高 本港累計五宗

【18:03】本港今天（10日）新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入。另外，昨天一宗確診個案今天證實屬於「Omicrom變種病毒」的個案，該名患者是一名37歲男子，他在12月7日從美國抵港，在機場檢測到陽性，入院後病毒CT值少於20，反映病毒量高。他在6月時曾於香港接種兩劑復必泰疫苗，確診時沒有病徵，入院後驗出有抗體，惟衞生署指未知該抗體是疫苗帶來的抗體或是感染後產生的抗體。香港至今共錄得五宗涉及Omicron的個案，均沒有流入社區。

國泰下月試行機師往返香港不入社區 首階段於洛杉磯載貨機隊試運

【17:44】新冠疫情下，全球航空業亦遭重創。國泰航空指，將於下月試行「短暫延長執勤模式」，即讓駐港機師在一段較長的時期，運作往來香港及外地的航班，期間不會進入本港社區，並於執勤期結束返港後，接受政府規定的強制檢疫。



國泰又表示，計劃初步試行主要運作往來香港與洛杉磯的載貨波音777客機機隊，試驗計劃預計為期四至五個月。

疫下家居廢物棄置量創07年後新高 即棄餐具增三成 回收率創新低

【17:00】新冠肺炎疫情去年殺入本港，外賣及即棄用品用量大增。環保署今（10日）公布新一份《香港固體廢物監察報告》揭示，去年都市固體廢物棄置量不升反跌，微跌2.2%至396萬公噸。



不過，居家工作，停課等安排，令市民留家時間增加，人均每日家居廢物棄置量達0.91公斤，創下2007年後新高。至於整體回收率亦較2019年下跌1個百分點，降至28%，再創回歸以來新低。

▼疫下新常態「走塑」五招▼



香港健康碼｜3分鐘5步驟可完成登記 非公屋住戶須準備一項文件

【11:14】中港兩地通關在即，香港健康碼於今早（10日）9時開放於網上登記，創科局局長薛永恒表示，截至早上10時，約2.3萬市民登記帳戶。至晚上9時累計有18.7萬人申請，當中3.5萬人已啟動帳戶。

根據記者實測，整個登記過程最快只須2至3分鐘。不過非公屋住戶的市民，須預先準備3個月內發出的住址證明，以上傳至網頁平台登記資料。登記市民須注意，在轉碼離開香港後，若被識別為高感染風險人士，其個人資料及出行紀錄，或交予內地或澳門政府當局，作為追蹤密切接觸者之用。

港康碼｜常見問題Q&A 小童如何申請？什麼住址證明合資格？

通關專訪｜薛永恒：小童須否用港康碼仍與內地商討 豁免帶來壓力

【07:02】中港兩地通關在即，而健康碼亦將於今早（10日）早上9時開始將開放予市民登記。創科局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪時，預料登記初期將出現「排隊塞車」的情況，強調登記的時間與通關配額並無關係，呼籲市民「茶餘飯後先登記」。他亦透露，待登記高峰期過後，才安排外展隊協助市民登記港康碼，無謂讓長者在攤位等候。



昨日正式實施堂食掃「安心出行」，薛表示雖然長者獲豁免掃碼，但他呼籲計劃往返內地的長者，須盡早熟習智能手機，否則將「寸步難行」。至於小童方面，他透露港府仍與內地當局商討，獲豁免的年齡界線難以拿捏，並呼籲家長可提供手機給小童使用。

專訪｜安心出行會否終加追蹤功能？薛永恒︰人民生命健康重於一切

【07:00】香港健康碼於今早9時（10日）起正式開放登記，創新及科技局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪表示，將不考慮為「安心出行」加入八達通功能。他解釋，二維碼的優勢在於能影印貼在每張桌子，相反八達通需要硬件裝置拍卡。他亦認為，香港已發展出獨有記錄行蹤的方式，強調不必另起爐灶，「安心出行未必係最理想，但當原來已經習慣咗，就變成香港最理想嗰套。」



薛亦解釋上周拒絕承諾實施「安心出行」實名制，指「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想，今日無法想像到未來後發生的事情，因此不會作出承諾，影響防疫專家將來的決定。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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01消息．通關｜公司董事列商務界別可北上免檢疫 恩恤暫只限白事

【07:00】新冠肺炎疫情已持續兩年，本港與內地廣東省免檢疫通關有望本月內實施，每日名額成關注點，雖然港府力爭更多名額，但初期料每日只有1,000個，勢供不應求。據了解，政府擬定三類目的市民可優先，首先為北上處理公務／政務；最主要為處理商務的人士，大致會跟隨過往回港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，當局採取先到先得或以抽籤決定誰人可獲得配額；第三為需要恩恤安排人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件，探病暫不列恩恤名單。

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.9｜增7宗輸入個案 進入表列處所強制掃安心出行

港康碼｜明早9時系統開通 一文看清申請步驟

安心出行｜直擊旺區食店強制「掃安心」前後對比 外賣客明顯增加

安心出行｜今起進入食肆必須掃碼 食環署相信業界無太大困難

新冠疫苗｜演出業界獲悉紅館表演者、觀眾將要打針 促設豁免期

新冠肺炎｜增7宗輸入均帶變種病毒 全部完成疫苗接種3人有病徵

強制檢測｜寶達幼兒園及靈安幼兒學校爆流感 師生周六前須檢測

Omicron｜愛沙尼亞和烏干達12.12起列A區 非香港居民禁入境

港大新研發高銅含量不銹鋼 3小時可殺滅表面99.7%新冠病毒