直資圓玄小學向小一生播南京大屠殺片捱批　校方︰痛心孩子感不安

今年是南京大屠殺84周年，教育局上月底去信全港校長，建議學校在下周一（13日）「南京大屠殺死難者國家公祭日」。網上流傳，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，上周四（9日）在小一德育課課堂，有教師曾向學生播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後，恐慌嚎哭，惹起大批家長不滿。

校方今日（11日）向家長發通告證實事件，形容「我們也痛心有孩子感到不安」，將於兩日後的公祭日，增設「特別班主任節」疏導學生情緒，又稱會為有需要學生提供適切情緒支援。

立法會選舉教育界候選人丁健華稱，收到多名教師和家長反映，學校播放片段後，學生情緒不穩，更有學生問母親「點解要殺死個BB？」。他批評教育局提供的教材片段「極度殘忍」，促請教育局檢視教材。

《香港01》正就事件向教育局及涉事學校查詢。



網上流傳，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學周四（9日）在課堂播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後，恐慌嚎哭，惹起大批家長不滿。（Google Map街景截圖）

關注教育議題的facebook專頁「豬心記者 Read write and seek」發文指，接獲保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級生家長投訴，指該校德育科老師周四在課堂上，播放長約5分鐘的「南京大屠殺」短片，影片包含真實的戰爭場面，如日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的畫面，有學生觀看時受驚嚎哭，事件隨即引起家長嘩然。

該帖文又引述消息，該校有其他更高年級學生收看片段後，情緒亦十分激動。惟老師在課堂期間堅持繼續播放紀錄片，未有安撫學童情緒，形容「不單是一位老師如此處理事件」。

校方周六發內部通告 稱應用教育局提供教材

事隔兩日，校方周六（11日）終於在內聯網發通告，證實提早在上周進行南京大屠殺的悼念活動。該校在通告強調，是應用教育局提供教材，「本想讓孩子從歷史中領悟和平的重要性，珍愛和平」。

通告又確認，有學童上課後感到驚慌，「我們也痛心有孩子感到不心」，提到將於周一(13日)，亦即「南京大屠殺死難者國家公祭日」，帶領學生默哀一分鐘後，增設「特別班主任節」時段，由班主任疏導學生情緒，「教導孩子用不同的方法面對困難，讓孩子分享感受，珍惜所有」。

通告強調會提供情緒輔導 因應不同級別調整教材

該校亦在通告呼籲家長，向校方通報學童情緒狀況，將會為有需要學生提供情緒輔導，家長亦可聯絡兩位駐校社工跟進，強調日後會加倍留意學生情緒，「審慎考慮孩子的感受」，並會因應不同級別的情況調整教材。

丁健華批評，教育局向全港學校提供的南京大屠殺影片，內容「極度殘忍」，包括多個日軍射殺、活埋、殘害中國人的畫面。（丁健華fb專頁截圖）

丁健華引述家長︰學生回家後不安、驚恐 晚上發惡夢

今屆立法會選舉教育界候選人丁健華，亦在社交專頁引述教師和家長反映，不點名指有學校播放片段後，很多學生情緒不穩，尤其是初小學生，形容他們「回家後仍處於不安、驚恐、害怕情緒，不停哭，晚上發惡夢」，更有小學生問媽媽：「點解要殺死個BB？」，令家長深感錯愕。

丁健華批評，教育局向全港學校提供的南京大屠殺影片，內容「極度殘忍」，包括多個日軍射殺、活埋、殘害中國人的畫面，直斥畫面令人「極為不安」，促請教育局在兩日後的公祭日前，趕緊檢視有關教材內容，重新制定指引：「深切去諗吓，係唔係需要畀我哋小一開始嘅學生就要去睇一個5分鐘同9分鐘，一段咁殘酷嘅片段」。

立法會選舉教育界其他參選人包括文詩詠、林日豐、林泳施及朱國強。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。