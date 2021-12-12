小一播南京大屠殺片惹爭議　教育局稱無強制播　學界：應慎選教材

今年是南京大屠殺發生84周年，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，上周四（9日）在小一德育課堂使用教育局建議教材，向學生播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，包括日軍處決中國百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，引起學生情緒不安，惹起大批家長不滿。

教育局回覆指，學習抗日歷史是課程一部分，是有意義的學習活動，向全港學生提供教材時，強調無硬性規定所有學校，「無差別地」向所有班級的學校播放有關真實內容。

有小學校長認為，有學校或擔心不依足當局建議的教材，或會被指責，「驚死，做又係，唔做又唔係。」但認為學校應有判斷能力選擇教材，「畀教育局話都好，都唔可以畀小朋友驚。」



網上流傳，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學周四（9日）在課堂播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後，恐慌嚎哭，惹起大批家長不滿。（學校網頁）

教育局今日回覆查詢指，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，強調「歷史就是歷史，不能迴避。 」

教局：教師可按學生的年紀、心智發展和校情選擇合適教材

當局指，製作相關歷史專題簡報供學校參考，簡報內臚列不同參考資料，例如短片、延伸閱讀、博物館資訊、多媒體資源等。教師可在看完教育局提供的資料後，按學生的年紀、心智發展和校情，選擇合適的教材或是選播合適的段落，在當局發出的通函及提供的簡報中已清楚說明，「因材施教亦是一貫教育專業的體現。」學校和教師如有疑問，通告上已提供教育局的聯絡方法，方便學校查詢。

當局續指，有關視頻，包含紀錄片，早已在本港免費電視台播出，並上載互聯網頁，屬於公開資訊，任何人士均可瀏覧。而影片亦有提示「以下部分鏡頭可能會引起觀眾不安，敬請留意」，強調學校同工就「南京大屠殺」備課後，可以決定選取有關紀錄片或其他材料進行授課。當使用有關戰爭的影片或圖片時，教師定必發揮專業，給予學生適當指引，照顧學生的學習需要。

教育局強調，向全港學生提供教材時，並無硬性規定所有學校，無差別地向所有班級的學校播放有關真實內容。局方指，學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，於校內不同的教育環節進行相關教育活動。

教育局上月底向全港中小學校長發通函，向學校提供歷史專題簡報。（資料圖片）

教局建議學校周一安排40分鐘悼念活動

教育局上月底向全港中小學校長發通函，向學校提供歷史專題簡報，建議學校在明日「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排40分鐘悼念活動，包括播放由香港電台普通話台製作、約五分鐘「共赴國難，南京大屠殺」的歷史影片。

小學校長：教材無思考小學生心智 相信學校擔心不依足指示被指責

有不願具名的小學校長表示，教育局早前發通告要求中小學悼念南京大屠殺活動，提供簡報供學校介紹這段歷史。他指，小學常識科未涉獵南京大屠殺歷史，接獲通告時已質疑小學生年紀尚幼，心智未完全成熟，學習這段歷史「有咩意思？」

學界：或只會向高小年級學生播片

該校長指，早已決定不會使用教育局的簡報，亦不向學校學生播放當局推薦的「南京大屠殺」影片，認為有關片段血腥及暴力，不適宜向小學生播放，擔心會引發負面情緒。他指，認識部分校長也有相類似做法，或者只向五、六年級播片，不會向一至三年級播片。

他表示，明日會安排升旗儀式，在早上各級班主課，致辭講解這段歷史，重點是帶出汲取歷史教訓，不要再有戰爭，和平友愛的訊息。他認為，今次事件反映教育局製作教材時，未有細心思考小學生「驚啲咩」，應反思這類悼念活動如何以另一方式處理。他相信有學校擔心不依足當局建議有機會被指責，「驚死，做又係，唔做又唔係」，但認為學校應要有判斷能力選擇教材，「畀教育局話都好，都唔可以畀小朋友驚。」