增五宗確診　4患者帶變種病毒　包括兩名外傭

本港今日（12日）錄得五宗新冠肺炎確診個案，其中四人帶變種病毒，而今日新增患者當中，有兩人屬於外傭。初步確診個案少於10宗。



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今日確診個案詳情如下：

．兩名無病徵病人分別為，62歲男病人（編號：12490）及50歲女患者（編號：12491），他們都是12月10日從英國坐CX252航班抵港，在香港機場檢測即對新冠病毒呈陽性反應，並帶N501Y變種病毒。62歲男病人7月1日及7月22日在香港接種兩劑復必泰疫苗；50歲女病人6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

當局需要為他們做病毒全基因排序，以確認是否屬於Omicron變種病毒。

．14歲男患者（編號：12492）12月5日從英國坐CX252航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到黃竹坑奧華·時尚精品酒店．南岸隔離，12月9日開始流鼻水，同日採集的樣本就呈陽性，帶L452R變種病毒。他7月6日在香港僅打一針復必泰疫苗，而該疫苗應該注射兩劑

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．29歲女傭無病徵（編號：12493），12月2日從菲律賓坐5J272航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到竹篙灣檢疫中心隔離，檢疫至第9日就呈陽性，但病毒量不足未能分析樣本病毒株。她4月8日及5月6日在菲律賓接種兩劑科興疫苗

．34歲女傭無病徵（編號：12494），11月22日從菲律賓坐5J272航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到青衣華逸酒店隔離，檢疫第9日採集的樣本結果不確定，入院再採樣就呈陽性，帶L452R變種病毒。她6月22日及9月14日在菲律賓接種兩劑阿斯利康疫苗

今日初步確診個案少於10宗。