新冠肺炎｜瀝源邨老翁列復陽個案密切接觸者　爬出窗圖拒送往檢疫

早前一名新冠肺炎61歲男病人在外地確診，回港完成檢疫後檢測再呈陽性懷疑復陽。一名64歲老翁為他的密切接觸者，據悉他今午（10日）為逃送往強制檢疫，竟爬出沙田瀝源邨住所窗外，最後以涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。



涉與西非加納返港復陽患者有關

該名64歲老翁住沙田瀝源邨壽全樓，衞生署表示他是12月8日公佈在外地確診個案病人的密切接觸者。消息稱，老翁被安排送往檢疫，但他為逃避隔離，今日爬出家中窗外，整個人已身在外，腳踩晾衣架、手扶窗框，最後被警方以涉嫌阻礙警務人員執行職務拘捕，亦送往竹篙灣檢疫中心隔離。

由西非加納返港男子，完成檢疫搬入君怡酒店居住期間確診，擬屬復陽個案，該周與他見面者列密切接觸者，需接受檢疫。（資料圖片／盧翊銘攝）

老翁為61歲男病人密切接觸者，該病人11月16日從西非加納經卡塔爾抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到荃灣香港遠東絲麗酒店強制檢疫14日，期間四次檢測結果均呈陰性，11月30日完成檢疫後入住君怡酒店。他12月6日做強制檢測呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但CT值大於30即病毒量低。衞生防護中心稱，病人今年9月在加納曾確診，估計他是復陽個案。患者今年5月18日及6月17日在內地接種兩劑國藥疫苗。

▼12月7日強制檢測公告▼



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返港男檢疫完光顧8間食肆後驗出復陽

衞生防護中心本周二晚（7日）公布一宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名61歲男病人。他於11月16日從非洲加納返港，完成14日強制檢疫後，搬入尖沙咀君怡酒店居住，本周一（6日）強制檢測樣本呈陽性。他由離開檢疫酒店至確診的一周內，曾光顧油尖旺及中環8間食肆，包括旺角百好名宴、 中環怡和大廈BaseHall、尖沙咀永年士多、旺角新澳餐室、尖沙咀紅茶等，共有11處地方列入強制檢測公告。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼

