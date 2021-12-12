沙田馬場墮馬意外　潘頓「粉絲」嘆：佢贏面最大真係唔抵

沙田馬場今日發生墮馬意外，第五場國際一級賽1200米香港短途錦標賽，9號「君達星」突然失蹄，騎師希威森墮馬，累及隨後的7號「錶之未來」、8號「肥仔叻叻」及2號「妙發靈機」人仰馬翻。

不少馬迷在現場親歷意外一刻嚇到目瞪口呆，有潘頓「粉絲」投注支持偶像，惜遇上意外未能跑出，「佢呢場最大贏面，點知就跌埋落嚟，最唔抵係佢啦，心情真係唔like啦，唉，邊估到！」



廖先生表示，當時馬匹跑入彎位時，君達星在外檔跑出，期間突然跣腳倒地，後來的妙發靈機和錶之未來先後撞上，三名騎師齊墮馬，「現場大家嚇到嘩一聲！」

廖先生又指，自己是潘頓「粉絲」，所以有投注支持偶像，「無辦法，意外估唔到，估到唔會跟尾啦，佢呢場最大贏面，點知就跌埋落嚟，最唔抵係佢啦，第八場都要退出喇，心情真係唔like 啦，唉，邊估到，希望盡快康復啦，我好鍾意睇佢騎馬架。」

黃先生就表示，當時馬匹在轉彎爭位釀成意外，「現場有人大叫，個心唔舒服，搞出人命就唔好，連環墮馬好罕見。」他又指出，進入彎位後就是大直路，「轉埋個彎就終點在望，個個都會加鞭發力衝，呢個位撞埋就好危險。」

黎先生就指，行船跑馬三分險，希望意外騎師沒有大礙，他指雖然沒有投注肇事馬匹，但替其他馬迷不值，皆因潘頓是大熱門，相信有不少人投注，「呢場買潘頓真係食屎喇！」