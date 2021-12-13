港大研究揭疫情初期急症室人數跌全港死亡率升　患者或「等下先」

新冠疫情影響社會正常生活，香港大學醫學院發現，2020年首八個月急症室求診人次較2019年同期跌27.4%，而整體死亡率就由2%升至2.9%，當中在急症室宣佈死亡個案更急增。

研究團隊表示，死者主要為有呼吸道疾病的長者，估計社會公眾認為「唔係好急嘅急病或者係急病初期，可以等下先。」港大呼籲長者、長期病患者一出現病徵就應該求醫，避免病情惡化。



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死亡率升至2.9%

疫情去年初襲港，社會進入戰時級別的戒備。港大醫學院團隊完成回顧式研究，發現2020年1月至8月疫情初期，18間公立醫院急症室求診人數為104萬，較2019年同期的143萬跌27.4%，而整體死亡率由2%升至2.9%。

「病人捱到最後頂唔順先去睇急症」

團隊成員港大醫學院急症醫學部臨床助理教授衛家聰向《香港01》表示，整體死亡率在統計學上有顯著上升，關鍵因素是在急症室宣佈死亡者增多。他稱，疫情初期社會停擺，公立醫院仍然有提供緊急服務，雖然可能削減門診服務但仍可取藥，「會唔會因為社會氣氛驚新冠病毒，病人捱到最後頂唔順先去睇急症。」

研究剔除新冠肺炎患者，衛家聰指出死者主要為感染合胞病毒、流感病毒等呼吸道感染的長者，而非心臟病及中風等傳統認知急症疾病，「市民對急病認知度唔係差，覺得自己有急病都會去急症室睇，反而佢哋可能覺得唔係好急嘅急病或者係急病初期，可以觀察下先」，呼籲有呼吸道疾病長者盡快求醫，即使已接種新冠疫苗及流感疫苗都要求醫，「打針係防到唔入深切治療部、死亡，但都可以病好耐，可以因為病容易跌親、撞親、暈低」，需要長時間康復，嚴重影響生活。

衛家聰提到，疫情初期意大利、美國、倫敦等急症室求診人次是暴跌「重災區」，反映「香港疫情已經唔係幾嚴重，全球嚟講更加係低風險，但係市民受疫症影響都好大」，現時急症室求診人次已經反彈，內科病房亦都逼爆。