冬季流感｜醫管局憂重返疫前水平　「走廊床」或再現認不理想

踏入冬季流感隨時來襲，雖然過去兩年在全民戴口罩下沒有大爆發，但因為少人感染令市民缺乏抗體，沒有社區保護網，增加爆發風險。醫管局亦憂慮今年冬季流感爆發會回復疫情前水平，包括越來越多學校恢復全日制授課，公立醫院會加最多800張臨時病床應對，但承認部份病床會在走廊的情況不理想，又透露醫護人手流失亦較預期嚴重。



自去年初（2020年）新冠肺炎來襲，全民都戴口罩，連續兩年冬季流感都無大爆發。醫院管理局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，雖然近兩年流感病毒活躍程度低，但天氣仍然寒冷，預計病發率依然較平時高，自今年首季開始的每周平均，每日經急症室入內科的人次，已跟疫情前相若，而7成病人都是65歲或以上長者，擔心入院人數持續高企水平，提醒老友記要打流感針。

黃立己表示，越來越多學校恢復全日制授課，「恢復正常社交呼吸道疾病就喺到，聚集上互相感染越高」，當大爆發時對醫院亦有壓力，呼籲學童除了注射新冠疫苗亦要接種流感疫苗，當局有多項應對措施應對流感及新冠疫情：

1.預備部份醫院的深切治療部加開負壓隔離病房

2.預備抽調逾100個有兒科經驗的護士到臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心）

3.預備800張臨時病床應對冬季流感高峰期，部份病床會設在走廊情況不理想，而病房病床的床距亦期望保持至少1.5米距離

4.大部份醫院都設病人專用儀器避免交叉感染

5.向聖德肋撒醫院及荃灣港安醫院買床，按以往經驗通常一個月內會共轉介20名公院病人，涉及臨床需要、病人意願等

流感疫苗接種率不理想

至於流感疫苗接種率，他表示醫護及為病人接種的速度都較去年慢，原因為早前要安排人手接種新冠疫苗，綜合較去年少2至3成，目前有3成醫管局員工已打針。

人手方面，他笑言「多咗散水餅食啊，多咗人離開醫管局」，承認醫護流失率較預期多，但相信不會創歷史新高，因為有新畢業醫護補充。

醫管局主席范鴻齡今年9月稱，2020至2021年度，醫生流失率為4.1%、護士為5.8%；2020年7月至今年7月，醫生離職率升至4.9%、護士升到6.7%，增幅分別為19.5及15.5%。