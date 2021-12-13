圓玄小學播南京大屠殺片惹議　小四女生：輔導課寫出感受後紓緩咗

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，向學生播放「南京大屠殺」戰爭真實紀錄片，引起社會關注後，校方今早（13日）在班主任課安排特別輔導環節，讓學生寫下看罷影片感受，以助紓緩情緒。

有學生透露感到難受，不明白為什麼片段中的日本人會突然殺了中國人，亦知道班上數位同學上星期回家後哭泣，他今回校都有安慰同學。



保良局香港道教聯合會圓玄小學播放南京大屠殺紀錄，惹起社會關注。（梁思行攝）

不明為何要殺人 學生閱影片後稱Feeling bad

小四莫同學指上星期看過該片段後覺得不開心，她指今早有特別輔導課環節，老師要同學就內容寫下感受：「我寫咗覺得唔開心，Feeling bad，因為我都唔知點解嗰啲日本人突然間殺啲中國人。」

有同學回家後哭泣 小四生：我有氹吓佢哋

她認為寫下自己的感受，有幫助舒緩不開心的情緒，但有些同學如果情緒狀況較嚴重，老師會之後個別約見傾談。她又指跟班上幾位同學傾談，知道他們回家後有哭泣：「（我）有氹吓佢哋，佢哋同我講啲片好恐怖嚇親佢地。」

另一位小五的李同學指今天學校只安排了特別的班主任課，其他時間照常上課。在班主任課上，老師問他們有沒有「唔好嘅心情」，然後派發紙張讓他們寫下感受。他寫下自己感到很害怕。他稱其實自己的班別沒有看過那些片段，老師只是展示了照片，但他直言看不清楚畫面內容。