立法會選舉｜郭卓堅不滿境外票站不許傳媒監察　求司法覆核被拒

立法會選舉將於本月19日舉行，政府日前公布，將在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站，讓身在內地的香港選民投票。「長洲覆核王」郭卓堅不滿票站不容許傳媒監察，提出司法覆核，但法官今日(13日)頒判辭指，公眾及傳媒是否能監察點票過程，一向要視乎選舉主任是否行使有關酌情權，口岸票基站的做法是基於防疫考慮，終認為郭卓堅的理據無一成立，拒絕批出覆核許可。



申請人為郭卓堅，答辯人為香港政制及內地事務局長曾國衞，選舉管理委員會主席馮驊被列為利益關係方。

郭卓堅指，口岸設票站不容許傳媒監察，又指做法令非常住居民亦可投票，但卻未有相類似安排讓居台港人投票，認為做法屬違憲。

不過，法官認為屬常住居民與否，只與該人是否能納入最終的選民登記冊有關，只有合資格選民才可以在口岸投票，而居於海外的選民隨時可以回港投票。

法官又指，公眾及傳媒一向都不能在票站監察投票過程，但候選人可派員到票站監察，而公眾及傳媒是否能監察點票過程，一向要視乎選舉主任是否行使有關酌情權，而不容公眾監察口岸票站是基於防疫考慮，不認為屬不合理或不合法。

再者，法例只容選民在香港境內投票，不可能在台設票站，終認為郭卓堅的理據無一成立。

案件編號: HCAL 1635/2021