立法會選舉｜口岸投票登記今截止　共收2.2萬登記　僅佔配額兩成

距離立法會選舉不足兩星期，為內地港人特設的三個邊境口岸票站，網上登記期今日（8日）下午6時截止，希望到口岸投票的內地港人須預先選定票站及時間。選舉事務處發言人表示，選民在遞交登記申請後，如欲更改指定票站，可於今日下午6時前遞交申請，以取代早前遞交的申請。

發言人指，選民也可在相同限期前透過網上申請系統撤回申請，恢復在原先已獲分配的香港投票站投票，即選民本來登記的所屬選區票站。

選舉事務處表示，在登記期內，選舉事務處收到的登記共有22,130個，6,156名選民登記於香園圍（蓮塘）票站投票，7,089名及8,885名選民分別登記於羅湖及落馬洲支線（福田）票站投票。政府早前宣布，三個票站最高登記配額共為111,000個，最終登記數字僅佔總配額19.93%。



特首林鄭月娥昨早（7日）表示，截至前晚6時，共有1,8215人登記到口岸票站投票。（李澤彤攝）

截止前兩天僅1.8萬人登記 僅佔名額上限16%

選舉事務處又指，提交登記申請後，選民會獲發一個參考編號，處方會在三天內以短訊或電郵向有關選民發出「登記結果通知書」，以確認是否成功登記。發言人強調一經確認，選民在投票日必須在該選定的管制站投票站投票；若有選民前往非確認選定的管制站，將不獲准投票。

特首林鄭月娥昨早（7日）表示，截至前晚6時，共有18,215人登記到口岸票站投票，當中5,000人登記香園圍票站、逾5,000人登記羅湖票站、逾7,000人登記落馬洲支線票站；佔政府設定的名額上限僅16%，林鄭表明，相信最終登記到口岸投票的人數不會多。