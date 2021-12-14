Omicron｜聖誕新年旺季料港僅1400客機升降　佔總升降量不足兩成

聖誕長假期尚餘不足兩周來臨，過去不少港人會選擇離港旅遊，負笈海外的莘莘學子都會趁長假期回港。惟爆發疫情後，香港國際機場於去年聖誕新年檔期僅約900架客機升降。

今年全球繼續受變種病毒Omicron影響，政府把逾60個國家列入高風險地區，回港需要接受21日強制檢疫及7天自行監察，多間航空公司叫停香港航線。民航處指，今年聖誕及明年元旦期間，預計有1,400班客機升降，升降量繼續維持低水平。



民航處回覆《香港01》查詢指，按目前資料顯示，今年聖誕至2022年元旦期間，即今年12月18日至明年1月4日，本港機場總航班升降量預計為8,000多架次，當中客機約為1,400架次，佔17.5%。至於去年同期本港機場總升降量約為6,600架次，單中900架次為客機。雖然今年聖誕新年檔期升降量已較去年同期略有上升，但航班量仍維持低水平。

抵港客機最多來自三航點

民航處指，抵港客機中，最多來自菲律賓馬尼拉、英國倫敦及新加坡。處方續指，航空公司不時會因應各種原因調整航班。

國泰今日亦發聲明指，在港府收緊多個主要市場的檢疫要求，以及隨後的運營限制，會調整12月份的航班安排，將只營運疫情前不多於12%的客運運力，會密切關注情況，以編訂1月及其後的航班安排。翻查資料，國泰於2019年12月有6,663架次客運航班，12%即約800架次。

英航暫已取消直至12.17航班

英國航空上月有機組人員抵港後確診，同機其他機組人員被送到檢疫中心，英航當時叫停到香港的航班。英航上周四回覆查詢時表示，目前已取消航班直至12月17日。本月初亦有外媒報到，瑞士航空暫停蘇黎世赴港航班，當時稱政策將至12月11日，惟翻查今日及未來兩日的航班升降，都未見有關航班恢復服務。

受變種病毒Omicron威脅，本港現時把60多個國家列入A組指明地區，包括澳洲、加拿大、新加坡、英國等，曾在有關地區逗留，只有完成接種疫苗的香港居民才能返港，並須在指定檢疫酒店隔離21日，其後7天自行監察。若由13個針對Omicron加強監測的地區返港，如美國等，更須先進入竹篙灣檢疫中心7天，才能到檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫。