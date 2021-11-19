為機師檢疫鋪路？　消息︰國泰擬安排客機機師參與貨機訓練增人手

3名貨機機師自德國返港後確診，外界憂慮影響與內地通關，政黨及專家均倡機師返港後，於指定地點檢疫7日才可進入社區。

目前國泰機隊內，貨機主要為波音747機型，與客機的機型有別。有消息指，國泰擬安排現職客機機師，接受機型訓練，以增加可駕駛波音747貨機的機師數目。另外，國泰亦正諮詢機師採用「短暫延長執勤模式」工作的意，即要求機師持續在外地執勤兩至四個月，以避開本地的檢疫的安排。



3名國泰貨機機師確診後，港府及國泰隨即收緊檢疫做法，要求機師返港後首3日家居檢疫，期間每天只可外出兩小時。特首林鄭月娥周二（16日）被問到會否再收緊機師檢疫政策時，指現時措施合適，考慮到整體社會運作，若再有類似事件，可能會再無貨機機師執勤。

客機機師「轉型」駕駛貨機 訓練料需時兩至三個月

有消息指，國泰正安排現職客機機師接受訓練，以增加可以駕駛波音747貨機的人手。據了解，客機機師要「轉型」成為貨機機師，需要先上為期3周的理論課，以及接受一個半月模擬艙訓練。完成課程後，需要在訓練機長陪同下，駕駛最少10班機，才能完成「轉型」訓練。

早前有航運業界指，要求機師強制檢疫，短期內會因新機師需時訓練令貨物倉位緊張，拉高空運價錢。若國泰現時開始訓練客機機師，可兼任駕駛貨機，最快要到明年二月才有更多人手供應。《香港01》正就有關消息向國泰查詢。

國泰早前亦承認正諮詢機師參加「短暫延長執勤模式」的意願，即要求機師持續在外地執勤兩至四個月，再回港檢疫返回香港社區。

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機組人員回程時於航班不執勤 回港亦可豁免檢疫

據了解，過去國泰貨機機組人員，只要在外地沒有進入當地社區，返港後只須檢測，毋須檢疫。至於國泰客機機組人員，除來往中、高風險國家，參與「閉環飛」的機組人員回港後要檢疫外。於香港出發前往中或高風險地區載客航班執勤的機組人員，只要於回港航班不工作，沒有接觸外地乘客，同樣可無須檢疫，完成檢測待行就可回家。

國泰昨日發聲明，表示已完成調查，確認3名染疫的機師嚴重違反外地逗留規定，已遭解僱，指已要求政府檢視現時其餘機師的檢疫要求。《香港01》向衞生署及國泰查詢有關檢疫要求會否有改動，正待回覆。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指，當局有取得國泰調查報告，會再找3人做流行病學調查，了解其行程，分析會否有其他感染源頭，再綜合考慮酒店是否爆發點，並再作跟進。

至於政務司司長李家超今早被問到機組人員的外防輸入工作時，他說，運輸及房屋局局長已經跟有關航空公司商討，研究如何加強和管理機組人員外地執勤時的風險。