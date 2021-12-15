Omicron｜再有美國抵港旅客確診Omicron　患者機上已現咳嗽病徵

Omicron變種病毒肆虐全球，本港接連兩天確診輸入個案。衞生防護中心今日(15日)公佈再增一宗Omicron，為昨日的輸入個案12498、21歲由美國抵港的女患者，她12月12日從美國經航班CX845來港，但抵港前一日已出現咳嗽病徵，在本港機場檢測呈陽性，入院後進行的檢測Ct值少於30，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為變種病毒株Omicron。香港至今共錄得九宗涉及Omicron的個案。另外，今日增一宗輸入個案，男患者12月13日由德國抵港，並無病徵。

今日初步確診少於10宗。



感染Omicron變種病毒的21歲女病人，於5月12日及6月2日在美國接種兩劑復必泰疫苗。她在12月11日抵港前已現病徵，入院後於12月12日進行的檢測Ct值少於30，對抗體呈陽性反應，病毒基因檢測確認為Omicron個案。香港至今共錄得九宗輸入的Omicron個案，除上述個案外，兩宗與南非相關，兩宗與尼日利亞相關，兩宗與英國相關，一宗與美國及一宗與坦桑尼亞相關，全部於香港機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。

今日亦確診一宗感染L452R變種病毒的輸入個案，46歲男患者無病徵，12月13日乘搭航班LH796由德國抵港，機場檢測結果呈陽性，他曾於4月及5月在本港接種復必泰疫苗。

至今本港個案累計12497宗，過去十四天（十二月一日至十四日）累計報告59宗個案，全屬輸入個案。