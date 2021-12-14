新冠肺炎．12.14｜再增一宗Omicron　港大研究指2針疫苗難抵抗

衞生防護中心今日(14日)公佈一宗輸入Omicron變種病毒個案，涉及一名50歲男病人(個案12495)。他於12月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在竹篙灣檢疫中心進行七天強制檢疫期間確診。香港至今共錄得八宗Omicron個案。

今日新增5宗輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭及一名意大利航班的機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。

Omicron肆虐，港大微生物學團隊晚上公布的最新研究發現，大部分已接種兩針新冠疫苗人士，包括復必泰和科興，其產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊指，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現以前，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。



強制檢測｜兩幼兒學校爆上呼吸道感染 曾身處人士本周四前須強檢

【21:45】新冠疫情持續，食物及衞生局今日（14日）公布，深水埗香港聖公會基愛幼兒學校及長沙灣香港保護兒童會長沙灣幼兒學校爆發上呼吸道感染及流感樣疾病個案，曾身處指明地方人士在本周四（16日）前須強制檢測。

通關｜李家超晤廣東省副省長 進入全面落實準備階段 港隨時待命

【21:25】政務司司長李家超今（14日）率領香港特別行政區政府相關政策局和部門代表，在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門和市政府代表舉行會議，商討落實逐步有序恢復「通關」的安排細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等工作。

李家超指，雙方積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配，充分表現粵港兩地一貫的密切合作，又指雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。

Omicron｜港大研究：兩針不足抗毒 第三針科興能否增抗體待確定

【19:45】Omicron肆虐，港大微生物學團隊晚上公布的最新研究發現，大部分已接種兩針新冠疫苗人士，包括復必泰和科興，其產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊指，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現以前，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。

調查：四分一中小企疫下局部營業或停運 僅38%稱因政府補貼受益

【19:14】香港城市大學、香港大學以及新加坡國立大學學者組成的團隊及晉峰青年商會合辦一項問卷調查，了解中小企在疫情下經營狀況，在486個回覆中，三分二受訪企業申請了抗疫基金補貼，有申請貸款擔保計劃的中小企則為 36%。然而，只有38%的受訪者認為政府的補助令小企業受益，認為大企業受益的高達 69%。

Omicron︱廣州現首宗輸入個案患者曾返家 港專家料未必影響通關

【18:57】內地連續兩日公布發現Omicron變種病毒個案，一宗是天津的外地輸入個案，另一人則在廣州家中檢疫期間確診，而他曾乘坐上海飛廣州內陸機，又在廣州住所居住了約兩日始確診。

有香港專家認為，廣州Omicron患者曾坐飛機，又曾返家，情況不理想，需要觀察他接觸的人中有無人受到感染，才知有無造成傳播，但初步認為風險不高，未必影響通關。

Omicron｜多7國周五起列A組地區 匈牙利等國非香港居民禁入境

【18:48】食物及衞生局公布，因應發現有Omicron個案，將於12月17日（周五）凌晨零時起指明巴林、百慕達、剛果民主共和國、直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克共和國為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

Omicron｜聖誕新年旺季料港僅1400客機升降 佔總升降量不足兩成

【17:40】聖誕長假期尚餘不足兩周來臨，過去不少港人會選擇離港旅遊，負笈海外的莘莘學子都會趁長假期回港。惟爆發疫情後，香港國際機場於去年聖誕新年檔期僅約900架客機升降。



今年全球繼續受變種病毒Omicron影響，政府把逾60個國家列入高風險地區，回港需要接受21日強制檢疫及7天自行監察，多間航空公司叫停香港航線。民航處指，今年聖誕及明年元旦期間，預計有1,400班客機升降，升降量繼續維持低水平。

新冠肺炎｜港男抵日本即驗確診 專家：一情況下4小時航程可感染

【17:23】衞生防護中心昨晚表示，接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人，他12月9日在香港接受檢測，結果呈陰性，12月11日由香港前往日本，抵達當日檢測則呈陽性。



香港飛日本客機航程僅約4小時，事主有否可能在飛機上受到感染，並於當天驗出陽性？有專家指，一般在數小時航程內受感染的風險較低，最少也需十多小時，不過如患者曾曝露於有病毒環境，呼吸道可能會受到污染，亦有機會在檢測驗出陽性，故需要觀察病人入院後情況，才較易判斷他在香港，或於航程中受感染。

出發前兩日在港進行病毒檢測陰性的一名33歲男子，經約4小時航程篒，在抵達東京時驗出確診。（全日空FB圖片）

Omicron｜今增一宗Omicron個案 5宗輸入均由高風險地區抵港

【16:58】本港今日（14日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全部均為輸入，並涉及變種病毒株，初步確診則少於5宗。新增的個案涉及兩男三女，年齡介乎21至55歲，全部由A組指明地區（高風險），包括美國、意大利及巴基斯坦抵港，所有人已接種最少一劑疫苗。其中一宗個案為昨日（13日）初步確診、檢疫後居於青衣永倫800酒店的34歲外籍家庭傭工。

睇好通關刺激經濟 55％僱主來季擬加人 調查料IT人跳槽加薪3成

【13:30】疫情仍然反覆，但勞動就業市場正逐步復蘇。跨國人力資源機構ManpowerGroup今（14日）發布2022年就業展望調查報告，結果顯示，逾半受訪僱主預算未來三個月會增加人手，而隨著中港有望逐步通關，餐飲及酒店業等疫下重災區以及資訊科技及通訊媒體業更跑贏大市，招聘意欲最旺盛，其中IT業人士若跳槽，人工有望增長20至30%。機構指，僱主雖然來年對加薪持審慎態度，預期平均加2%至2.5%，但發放花紅會較「爽手」，金融及基金業最為優厚，花紅可相等於2至3個月人工。

跨國人力資源機構ManpowerGroup發布2022年就業展望調查報告，結果顯示，逾半受訪僱主預算未來三個月會增加人手，受疫情回穩及中港逐步通關，餐飲及酒店業、資訊科技及通訊媒體業更跑贏大市，（陳淑霞攝）

劉宇隆反對縮短第二與第三針間距 打一針復必泰青年料需打第二針

【13:53】特首林鄭月娥今天（14日）表示，計劃在明年1月擴大第三針的接種計劃，屆時所有完成接種兩劑復必泰疫苗、相隔一段時間的市民，都可打第三針。現時專家建議第二針和第三針之間相隔6個月，早前中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，計劃在科學委員會討論縮短兩針之間的間距。



不過，其中一個科學委員會的主席劉宇隆向《香港01》表示，反對縮短第二和第三針之間的間距，因為香港疫情不及外國嚴重，毋須急於打第三針，認為間距6個月是合適的時間。

沙半山手記｜通關日期料立會選舉前公布？ 內地現個案陷拉鋸

【13:07】香港與內地實現「小通關」在望，特首林鄭月娥今早（14日）透露，政務司司長李家超已率團與廣東省官員商討通關細節，除了公務及商務需要，亦會讓其他有需要的市民申請配額。

立法會選舉本周日（19日）舉行，消息人士向沙半山表示，當局可能在選舉前公布通關確實日期，為社會注入正能量「沖喜」，預料有機會在冬至前後正式通關。

不過，有接近政府消息人士透露，近日內地新增數十宗個案，更首次驗出Omicron變種病毒株出現，有關方面對確實通關日子仍在拉鋸之中，港府目前只好做好一切準備工作，等待通關「綠燈」。

Omicron｜何栢良倡把英國列加強監測地區 研訂打第三針時間表

【12:48】新型冠狀病毒變異株Omicron蔓延全球，天津亦出現首宗Omicron境外輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，內地實施嚴格防疫規定，大致上可有效預防病毒輸出，過去亦沒有個案經「回港易」或「來港易」流入本港，因此即使內地出現有限度本土個案，對香港影響亦較少。

新冠肺炎｜內地增51宗本土確診 東莞2宗無症狀個案曾到深圳機場

【10:00】內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（13日）內地新增本土確診病例51宗，本土無症狀感染者4宗。

據廣東東莞市衛生健康局，東莞市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，排查發現2宗新冠肺炎無症狀感染者。兩人於13日下午新冠肺炎核酸初篩陽性，市疾控中心14日凌晨複採複檢結果陽性，經專家會診為新冠肺炎無症狀感染者。通報的行程軌跡顯示，兩人於12月4日晚上到達深圳市寶安機場，然後坐網約車到東莞市大朗鎮。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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第三針｜林鄭：1月初擴大復必泰第三針接種 不限於高風險群組

通關︱林鄭月娥：李家超今與廣東省商通關 籲無迫切需要者稍等

【09:51】特首林鄭月娥在行政會議前的記者會上表示，政務司司長李家超率領政府團隊，與廣東省政府部門、國家海關總署等代表，召開通關相關的對接會議，將探討如何重開陸路口岸。至於通關配額以及如何分配暫時未有新公布，相關工作需公眾配合和支持，她說，如要引入詳細計分制是不可能，先呼籲沒有迫切需要，如打算到內地旅遊人士，不需急於申請配額。除了公務、商務，亦希望為有其他需要的市民爭取更多配額。。

她續指，目前香港發現7宗Omicron個案，未有流入社區，專家指接種疫苗重要，80歲或以上長者接種率只有約兩成，呼籲未接種的長者及公眾盡快打針。至於第三針疫苗方面，已打兩針科興6個月人士可接種；至於接種復必泰人士，仍只限指定群組可打第三針。她說，會盡快召開專家會議，期望在1月初擴大第三針復必泰接種計劃。

▼12月13日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜完成檢疫菲傭初確診 荃灣千色匯II等16地點納強檢

【00:13】衞生防護中心表示，正調查一宗2019冠狀病毒病的初步確診輸入個案（懷疑復陽）及一宗外地確診個案。

初步確診輸入個案涉及一名34歲菲傭。她於11月17日從菲律賓抵港，於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。她沒有病徵，但於12月12日強制檢測結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大。她在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。

另外，中心於12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月11日由香港經航班全日空航空NH812前往日本東京，抵達當日進行的2019冠狀病毒病檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。

為審慎起見，兩名患者在港曾經到過的地方，納入強制檢測名單。受檢人士若在12月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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