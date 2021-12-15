涉殺妻兒韓商死因　被告曾向警透露想死　因其摰親已逝

在南韓經營朱古力公司的商人，2018年帶同妻及兒到港旅遊期間，涉嫌在酒店房內謀殺妻兒被捕。他在還押3個月後，在荔枝收押所內疑自殺身亡。死因庭今（15日）就事件展開研訊，庭上透露，商人被捕時酒醉，醫生認為他有酒精相關的急性精神錯亂。他之後有向警方承認刺傷妻兒，但未提及犯案動機及經過。警方調查亦發現，商人在案發前一星期，曾瀏覽嚴重失血過多致死，及熟睡時用刀刺傷頸及胸口等資訊，亦提到他的妻及兒已死，他亦「想死」。



涉殺妻兒被控兩項謀殺罪

南韓籍商人 Kim Minho (43歲，下稱：Kim)，於2018年1月6日與妻兒一同來港，數日後涉嫌在酒店內謀殺妻兒被捕，被控兩項謀殺罪，先後還押小欖精神病治療中心及荔枝角收押所。最終於同年4月16日在荔枝角收押所內身亡。

在韓為朱古力廠老闆

高級督察謝綺琳（音）供稱，她是Kim涉謀殺妻兒案的案件主管。根據警方調查，Kim於1975年4月在韓國出生，案發時為朱古力廠老闆，與妻及兒於2018年1月6日以旅客身份入境香港，其後入住麗思卡爾頓酒店。及至同月14日，醉酒的Kim涉謀殺妻兒被捕，他身上有輕微擦傷。警方在酒店房間內發現其妻子及兒子的屍體，及一把染血的陶瓷刀，刀柄及刀鋒上分別有Kim及其兒子的DNA。

事發經過。(詳看下圖)

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事發前曾瀏覽嚴重失血相關網頁

Kim同日被送往伊利沙伯醫院接受治療，2日後出院，他之後與警方作過會面記錄下，承認曾用刀刺傷妻兒，但未透露犯案動機及經過。警方其後調查發現，Kim在案發前一星期，曾用手機瀏覽嚴重失血過多致死、最熟睡的時間用刀刺傷頸及胸口的相關記錄。另有閉路電視拍到Kim於1月12日，曾到九龍的一間日本城買了一把陶瓷刀。

與警方會面時曾透露想死

Kim之後被控謀殺，並於1月16日被押送至九龍城法院提堂，他先被轉送至小欖精神病治療中心還押，2名精神科醫生認為他適合答辯，裁判官於同月底將Kim轉至荔枝角收押所還押。調查期間，Kim沒有自殘行為，但曾在警誡下透露他「想死」，因為妻兒均已離世。Kim妻子的弟弟透露，他們在韓國經營的公司有負債，妻子的弟弟曾向Kim求助，Kim之後表示會解決。警方因而相信這與Kim犯案有關。

入院時有急性精神錯亂

伊利沙伯醫院內科部醫生黃志遠稱，Kim於2018年1月14日轉入內時，精神狀況混亂，懷疑有失禁情況，疑受藥物影響致瞳孔收縮。Kim的驗血報告亦顯示他體內有代謝酸中毒，血液酒精含量超出正常逾三倍，尿液報告則驗出有抗敏感藥及俗稱「偉哥」的藥物。入院後，Kim的精神狀態慢慢恢復，自言以往沒有嚴重病歷，但同意有長期飲酒習慣。院方診斷，Kim在入院時有急性精神錯亂，最大機會與酒精有關。

死因庭今由周慧珠死因裁判官處理，並設有3男2女陪審員，懲教署作為有利害關係一方列席。

案件編號：CCDI-269/2018(DK)