世貿中心三級火｜上班族驚險逃生　近百人同渡危急關頭：最驚爆炸

銅鑼灣世貿中心今(15日)下午發生三級火，大批市民倉皇逃生。遇險被困現場的上班族賴小姐憶述指，當時正於商場內用膳，後煙霧彌漫始驚悉事態嚴重，亦無法成功循後樓梯奔往低層及地面，只能於5樓的天台暫避待救。

她又指，現場擠滿約80名市民包括長者及小孩，且環境狹窄，滿佈鐵片及鐵枝，外則被維修棚架包圍，有人亦冒險站於邊緣位置，「最驚就係會爆炸，同埋擔心超負荷，始終咁多人企喺度」，幸眾人表現冷靜，亦禮讓予有需要人士先循雲梯離開，最終化險為夷。她受訪時仍猶有餘悸，「短期內都唔會再去喇。」



市民賴小姐憶述，她11時許於12樓的龍皇酒家用膳，及至12時半左右，開始有發現煙霧攻入酒樓內，當時員工們仍不以為然，繼續如常上菜，但有個別食客見狀已提早埋單。未幾，她開始聞到煙霧夾雜膠焦味，開始感到不對勁，並向職員查問報警狀況，對方則指已上報，惟商場內仍未有火警鐘響起。

現場食客們亦紛紛結帳離開，準備疏散，賴小姐亦隨大隊步往樓梯方向，惟逃生之路未見順利，未及走向地面，已遭濃煙包圍，只能無奈折返，幸成功於5樓推門通往平台暫歇，「終於可以抖氣」。

不少市民於5樓平台避險，現場最少有80人等待消防員營救，更有人冒險站於猶如「跳樓位」的棚架高位前沿。(受訪者提供)

被困人士在平台等候消防救援。(李澤彤攝)

不過，平台環境狹窄，且正進行工程，更滿佈鐵釘及鐵枝等，更擠滿約80人待救，亦有人冒險站於猶如「跳樓位」的棚架高位前沿，「最驚就係會爆炸，同埋擔心超負荷，始終咁多人企喺度」。賴小姐續指，雲梯救援每次僅限兩人，但眾人均見保持冷靜，未見爭先恐後，亦有予長者及小朋友先行離開。她又指，等候約個多小時後，相信是由於大火已遭撲救，有消防員抵達帶領眾人跟隨指示沿路離開，她則循雲梯返回地面。

賴小姐指，自己首次遇上火警，事後仍猶有餘悸，她又指，等待救援時回想起事發前的波折，「搭𨋢上唔到想去的樓層，好似係個天叫你唔好上咁」，期間亦難免忐忑不安，「又係世貿(美國911事件遇襲的紐約世貿中心)，唔係咁邪呀嘛？」

她又表示，自己於附近上班，間中亦會前往世貿中心午飯，又指商場內已裝修多時，因而或令餐廳員工降低危機意識，自己也一度以為濃煙是燒焊味，幸最終眾人均告平安，她形容是逃過一劫，但短期內未必會再次到訪。

銅鑼灣世貿中心今日發生三級火警，在下午約3時06分被包圍，火警至今導致最少14人受傷，分別送往3間醫院治理。警方表示，有超過300人被困在大廈天台等待救援。