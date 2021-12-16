通關｜日3000配額　中小企聯會稱各商會都有　劉達邦：每公司3個

特首林鄭月娥早前透露，政務司司長李家超已率團與廣東省官員商討通關細節，除了公務及商務需要，亦會讓其他有需要的市民申請配額，但具體通關名額有多少一直未公布。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今日（16日）在電台節目中表示，聽聞每個商會都有額度，當中每間公司會有三個配額，大商會會較多。另外，曾向工業貿易署申請豁免授權書（即從內地回港可免檢疫）的人士可優先。

劉又指，聽聞上市公司都已經有兩個配額，他們隨時使用，無須再審批，但中小企則要「排後少少」。



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劉達邦說，根據昨日聽到的消息，據聞通關名額敲定每日大約3,000個。另外，配額會分為幾類不同人士，當中工商界會佔較多。

劉達邦表示，每個商會都有一定配額，當中曾向工業貿易署申請豁免授權書（即從內地回港可免檢疫）的人士可優先，「中嘅機會就會高啲。」另外，每個商會都有額度，當中每間公司會有三個配額，大商會會較多，但先後要由商會內部協調。

他認為，有關安排合適，因曾申請豁免授權書的人士，雖然回港可豁免檢疫，但他們到內地時亦同樣要隔離，「寧願畀人隔離都要照上去，呢班人係咪最急個班呢？好明顯係。」

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上市公司已有兩個配額 中小企要「排後少少」

被問及上市公司會否較中小企更易取得配額，劉回應指，聞說每間上市公司都已經有兩個配額，他們隨時使用，無須再審批。而中小企則要「排後少少」，形容較「蝕底」，希望政府可盡量平衡他們的需要。

劉達邦又認為，在分配配額方面，「先到先得」行不通，他以外傭來港為例，現時她們來港前已經要搶檢疫酒店，「有啲中小企老闆對IT唔係咁認識，要佢哋日日㩒，未必有足夠能力。」至於抽籤，他稱同樣有弊點，屆時或未必抽中急需到內地的人士。