冬至｜食肆轉C、D類　黃家和：晚市返疫前水平　部份酒樓加價一成

冬至臨近，不少家庭都會聚餐「做冬」。去年冬至受疫情影響下禁晚市堂食，今年在「安心出行」強制措施下，部份的D類食肆最多可坐12人一枱。香港餐飲聯業協會黃家和指，陸續有較多食肆轉為C類及D類，相信對冬至生意額有幫助，估計今年冬至的生意有望回復疫情前的水平。



雖然食肆的生意額有望改善，但位於九龍城街市的周華記雞檔檔主玲姐就表示，暫時僅接到10張訂單，比以往同期少近10至20張訂單，暫時難以預計冬至屆時的生意額，但會持觀望態度，視乎情況決定會否減少入貨。至於新鮮雞價格方面，玲姐就預料，會就來貨價上調售價約一成。



香港餐飲聯業協會黃家和指，近一星期已陸續有市民訂枱「做冬」，即將迎來的周末訂枱情況亦非常好，「有啲酒樓可以做到兩輪生意」。加上明日將會發放最後一期電子消費劵，黃家和相信，連帶臨近的聖誕節，未來幾天餐飲業的生意都會較為暢旺。

香港餐飲聯業協會黃家和指，近一星期已陸續有市民訂枱「做冬」，即將迎來的周末訂枱情況亦非常好，「有啲酒樓可以做到兩輪生意」。（資料圖片）

食材物流受疫情影響 料部份酒樓加價超過一成

政府於月初起，強制出入食肆等場所的市民必須使用「安心出行」，黃家和指，措施實施近一星期，飲食界運作上大致暢順，沒有受影響。他又指，陸續有較多食肆轉為C類及D類，相信對冬至生意額有幫助；估計今年冬至的生意額有望回復疫情前的水平，即當晚營業額可達3.5億元，周末更有望達4億元。另外，黃家和指，今年食材物流同樣受疫情影響，供應商來貨價增，估計部份酒樓今年會加價超過一成。

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有酒樓指冬至當晚已接至少40枱預約

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠就指，自上星期起已有市民陸續到酒樓「做冬」，故估計今年客人有機會分散至不同日子聚餐，冬至當日「十分旺就未必，但呢幾日比平時旺咗少少。」去年冬至全港食肆禁晚市堂食，蘇萬誠形容去年的情況「悲情」，今年終於可以恢復堂食至最多12人一枱。

雖然食材價格增加，但酒樓亦沒有特別加價，笑言「冇起價已經係吸客」。冬至當晚的訂座方面，蘇萬誠透露，酒樓現時已接至少40枱預約，大部份亦為6人以上一枱。他相信，今年生意可回復疫情前的七至八成，即約16萬。

旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠表示，冬至是繼母親節後生意比重排第二的節日，但今年冬至卻因疫情關係，生意完全「冇得做」。（張浩維攝）

雞檔訂單比往年減近20張 料售價會就來貨價上調一成

位於九龍城街市的周華記雞檔，往年每逢大時大節，都會有不少客人光顧購買新鮮雞。檔主玲姐表示，雖然冬至臨近，但暫時僅接到10張訂單，比以往同期少近10至20張訂單，部份熟客更向她表示今年打算外出用膳。

雞檔檔主玲姐表示，雖然冬至臨近，但暫時僅接到10張訂單，比以往同期少近10至20張訂單，部份熟客更向她表示今年打算外出用膳。（盧翊銘攝）

她表示，由於現時出入街市都必須使用「安心出行」，實施後的一段時間，對檔口生意有明顯影響；加上距離冬至尚有近一星期，故難以預計屆時的生意額，但會持觀望態度，視乎情況決定會否減少入貨。

至於今年新鮮雞價格方面，玲姐就指，暫時來貨未見加價，但估計臨近冬至來貨價比現時的90元一斤增至95元一斤，屆時檔口亦會就來貨價上調售價約一成。