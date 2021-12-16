Omicron｜專家相信短期內會取代Delta　成為全球主流新冠病毒

香港大學研究發現，新冠肺炎變異痛毒株Omicron較Delta及原始病毒株，在人類支氣管組織複製得更快。港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉今日（16日）在電台節目中表示，Omicron病毒可逃避疫苗的免疫反應，相信短期內會取代Delta成為全球的主流病毒，估計日後將不能避免要打第三針。



陳志偉博士（左一）與研究團隊發現Omicron可快速大量複製致有能力廣泛傳播。

陳志偉表示，團隊分離了Omicron病毒，利用人類的支氣管組織及肺部組織，分別研究Omicron、Delta及原始病毒株，反映人類感染後的真實反應。

結果發現，Omicron病毒相對於Delta，於感染24小時後，Omicron的病毒量高70倍，估計與原始病毒比例會多近100倍，可見Omicron病毒可在上呼吸道支氣管大量繁殖，在上呼吸道有大量病毒下，令傳播能力更強。不過，Omicron在肺部組織的複製能力，則較原始病毒低，反映致病能力較弱，惟陳志偉強調，當社區出現大量感染時，將不能排除有重症例子。

陳志偉稱，Omicron病毒可逃避疫苗的免疫反應，加上本身的基因突變，相信短期內會取代Delta，成為全球的主流病毒。他認為市民應盡快接種第三針，因不少研究已表示，只打兩針不足夠應付Omicron，故估計將不能避免打第三針。