兩人涉轉載許智峯「投白票」貼文被廉署落案起訴　准保釋下周二審

立法會選舉將於下周日（19日）進行，廉政公署今日落案起訴兩人，包括一名36歲男銷售員及一名65歲女辦公室助理，兩人涉轉載許智峯facebook「投白票」貼文，被指「煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」，違反《選舉條例》。



前立法會議員許智峯近日在社交網站發帖，呼籲在立法會選舉當日投白票。（資料圖片）

36歲男銷售員陳健民，及65歲女辦公室助理梁月嫦早前被捕，二人分案起訴，各被控一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A(1)條。二人獲准保釋，下周二（21日）在觀塘裁判法院答辯。

陳和梁兩人涉分別於今年10月30日至11月9日或12月6日期間，在個人社交媒體專頁上，轉載許智峯的貼文。控罪指，他們以貼文「煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。」

許智峯及丘文俊亦因分別在其個人社交媒體專頁展示貼文，而被通緝。

廉政公署指，《選舉條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁三年及罰款20萬元。