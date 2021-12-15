立法會選舉︱盧文端籲支持者考慮投對家　慎防陷阱：清一色即輸

距離立法會選舉日剩下4天，新選制下傳統泛民缺席，自稱「非建制派」的候選人能否吸引到泛民陣營投票支持，成功晉身議會備受關注。全國僑聯副主席盧文端今（15日）在報章撰文，指建制派是「全勝即輸」，變相跌入敵對勢力所設計的「選舉陷阱」，建制派「全取」或幾近「全取」90席，是「清一色」結果，顯然不符合新選制本意，亦有違中央要求。



盧文端指，西方反華勢力使出各種手段干預選舉，旨在令非建制派支持者不投票，屆時非建制派「全軍盡墨」，就能此抹黑及否定新選制。盧引述有建制派呼籲陣營內勿「太貪心」全取席位，他本人更呼籲即使是建制派支持者，亦可以考慮支持非建制派候選人。



盧文端指，「清一色」的選舉結果正是反華勢力所盼見，嚴重性在於，他們會以此抹黑新選制，變相掉入他們的「陷阱」，意味著他們「成功破壞」了新選制，強調建制派「全勝」並非贏、而是輸。

直選已為非建制派留半壁江山

他進一步解釋指，新選制為非建制派預留了空間和議席，不僅保留了部分泛民佔優的功能組別個人票安排，更在地區直選中採用「雙議席單票制」，變相令非建制派能夠佔據直選「半壁江山」，取得20個直選議席中的10席。他相信中央並不願見建制派「全勝」，「愛國者治港」並不搞「清一色」，不僅要體現在參選過程、更要體現在結果上。只有選出的議員有適當數量為非建制派，才可謂真正落實中央的要求。

盧文端指，今次非建制派候選人絕大多數都是比較理性的「忠誠反對派」，認同建制陣營要拿出應有的胸襟和包容。他指「一國兩制」須有代表非建制派支持者的議員，呼籲希望議會有多元聲音的選民，無論是過去投票給傳統泛民的選民還是建制派的支持者，都可考慮支持非建制派候選人。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。