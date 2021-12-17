山竹吹塌樹　長實再闖關擬拆1881商場觀景台　增玻璃屋供零售餐飲

屹立尖沙咀逾130年的法定古蹟前水警總部建築群，早年由發展商長江實業活化為「1881商場」，惟2018年超強颱風「山竹」襲港期間，商場內圓柱形觀景台一棵榕樹被吹倒。長實去年曾向城規會申請，移除整座觀景台，惟申請遭拒絕。

長實近日（17日）再次闖關，最新申請文件顯示，發展商擬在現有觀景台位置，重建成一座兩層高的「玻璃屋」，並會在上層加設戶外用餐區和暸望台，天台則會擺設長凳，讓公眾休憩，玻璃屋外亦會增設零售區。



長實近日向城規會遞交的申請文件顯示，擬拆卸原為細葉榕花槽、接駁1881商場2樓的圓形觀景台，並在原址加建一座「玻璃建築」。按計劃，地面和一樓為零售或餐飲商舖，二樓將設有戶外用餐區，用餐區旁邊則會餘留位置作瞭望台，讓遊客可觀賞前水警總部建築群正面；「玻璃建築」底層則會重置歷史石牆，建築物外亦會有零售區。

長實在申請文件表示，希望令前水警總部「重現昔日光彩」，強調今次申請的建議，是要提升前水警總部建築群的歷史氛圍，提供公眾嚮往的東西，包括帶出歷史中尖沙咀海岸上的兩個綠色山丘，同時改善可達性，尤其是在九龍公園徑一帶。

童軍中心申地庫及地下部份作臨時食肆用途

另外，同樣位於尖沙咀的香港童軍中心亦覆核早前被駁回的申請，按計劃童軍中心擬將地庫及地下部份，改為臨時食肆用途，為期2年；而該用地現時被劃為「政府、機構或社區」。

翻查資料，2016年曾有傳媒揭發童軍中心曾違規經營對外開放的食肆，童軍中心隨後向城規會申請臨時食肆許可，曾獲批3年臨時牌照，但早前再續牌照遭駁回。