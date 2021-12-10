城規會准大坑西邨重建鬆綁　港大醫學院綠化帶擴建居民提反建議

港大醫學院正籌備於薄扶林沙宣道3號東面政府土地斜坡擴建，擬建4座3至8層高的建築，惟該地點為綠化地帶，引起附近一帶居民反對。毗鄰選址的公務員合作社物業，有業主立案法團就相關計劃，向城規會提出反建議，包括申請將其大廈在內的相近土地範圍，改劃並用於作為港大醫學院擴建的替代方案。申請亦提出另一方案，指若用地未能取代港大醫學院選址，有關用地亦應因應新發展，准由丙級住宅用地，改劃為乙級住宅用地，以便日後改建為更高的住宅大廈。

另外，城規會今日（10日）有條件批准大坑西新邨綜合重建發展，略為放寬地積比率、建築物高度及非建築用地限制。



項目地盤面積約為17.6萬平方呎，總樓面面積約4.3萬平方米。計劃興建的教學大樓將有4座建築物（紅框示），分別樓高3層、5層及9層，預計2023年動工，並於2026年竣工。（港大簡介會圖片）

港大醫學院於今年7月向城規會申請改劃擴建選址，選址在羅富國徑盡頭的綠化地帶，希望申請改為「政府、機構或社區」地帶（ GIC用地），以作擴建新大樓。港大在未申請改劃土地前，已率先向立法會財務委員會工務小組遞交文件，申請5,600萬元撥款作前期工程費用。

不過附近居民一直對醫學院擴建計劃有不滿，選址旁邊有數幢公務員合作社房屋，其中羅富國徑13至15號的「Yee On」的業主立案法團，近日更向城規會提出改劃申請。申請涉及羅富國徑1, 3, 5, 7, 9-11 及 13-15 號，屬丙級住宅及GIC用地共5,052平方米的範圍。申請人提出兩個方案。其中一個方案是建議用於替代港大醫學院擴建計劃。

居民提反建議港大若收羅富國徑住宅地 毋需破壞綠化帶

申請人指出，申請地點位被港大校園包圍，整個沙宣道料逐漸變成大範圍的大學用地，擬議改劃更適合港大發展，並構思可興建一幢21層高的教學大樓，提供38,700平方米的樓宇面積，足夠涵蓋港大醫學院原來的用途。

另一方案則建議把申請地點改劃為乙級住宅用地。現時申請地點上建有5幢4至6層高、沒有電梯的住宅大廈，建於60年代，申請人認為，隨港大於鄰近綠化地帶選址的申請可能導致的變化，申請地點亦應改劃為乙級住宅用地，容許興建4幢21層高的住宅，提供300個單位，平均每個單位面積可達84.3平方米（約907平方呎）。

申請人質疑港大開發綠化地帶理據不足

申請人認為，兩個方案都比現時申請地點的用途更符合當前發展情況，亦認為改為GIC用地的方案，可成為港大醫學院擴建的可替代地點，毋需破壞綠化地帶。申請更反駁港大提出的改劃申請，指其對開發綠化地帶的理據不足，亦只提出落馬洲河套區的替代方案。申請人提出，其改劃建議應與港大提出的改劃一同審議。

城規會准大坑西新邨重建略放寬地積比及高限

另外，大坑西邨在市建局與平民屋宇有限公司合作下推動重建，城規會今日（10日）有條件批准大坑西新邨進行大坑西新邨綜合重建發展，並略為放寬地積比率、建築物高度及非建築用地限制。

規劃專員謝佩強於會上透露，初步了解，安置方案包括可委託社區聯絡組為合資格居民找地方搬遷，或找非牟利機構協助安排入住過渡性房屋，如有需要亦可協助暫時租住酒店。