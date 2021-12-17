食客無掃安心出行　葵涌7食肆罰停晚市堂食　員工：人手少走漏眼

葵涌區內昨日有七間食肆被突擊巡查，指有21名食客未有按照法例規定，在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反第599F章。有關食肆需要今日起，暫停晚市兩周，日間只能安排二人一怡，意味聖誕檔期晚市未能做堂食生意。

有涉事食肆指，午市餐廳滿座，又要兼顧外賣，樓面人手不足，即使循例檢查食客手機，但難免會有「走漏眼」情況，或有食客使用「假安心」而不知道。有食肆指，當日20幾位光顧食客中，僅有1位至三位無使用「安心出行」，認為署方停14日晚市做法避免過於苛刻。



嘆未能做聖誕晚市 幸有顧客轉到會外賣

昨日被食環署及警方突擊巡查的食肆，集中在葵涌光輝圍一帶。有不願具名的食肆員工向《香港01》表示，昨日中午有約10名政府人員入店查食客手機，當時全場滿座，約有20名客人，最後有三分一食客被指無使用「安心出行」掃二維碼。他指，當時只有三人負責樓面，各自兼顧收銀、外賣及後勤工作，即使會循例檢查食客手機，但難免會有「走漏眼」情況，或有食客使用「假安心」而不知道。他表示，未知暫停晚市14日對生意的影響，但今日多客人光顧外賣支持。

另外有食肆負責人均指，平日都有檢查食客使用安心出行，但是當日未料有數人未掃二維碼，坦言對未能做聖誕節晚市感到可惜，需要通知食客退訂，也有部分人轉為「到會」外賣。另一食肆員工則指，每枱均貼上「二維碼」，未料有客人無使用，對此感到無奈。

三間食肆都認為，署方停14日晚市做法避免過於苛刻，有員工認為可先作勸喻警告。

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼