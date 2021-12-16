安心出行｜資科辦本周起分批向處所派10萬凸字套　助視障人士掃碼

政府資訊科技總監辦公室今日（16日）表示，正安排分批向張貼「安心出行」二維碼處所派發10萬個凸字膠套，本周率先向餐飲處所及公眾街市派發首批1.2萬個凸字膠套，第二批8,000個凸字膠套下周發放，另有8萬個凸字膠套可望於明年一月起陸續分發，方便視障人士到訪處所時使用「安心出行」流動應用程式記錄出行。



資科辦正安排分批向張貼「安心出行」二維碼處所派發共10萬個凸字膠套。（資科辦提供）

資科辦表示，早前率先向餐飲業務處所發出電郵，至今接獲共2,000多間餐飲處所或連鎖集團登記索取共9,000多個凸字膠套，現正向已登記餐飲處所陸續寄出凸字膠套。同時，食環署亦會在公眾街市提供凸字膠套及向餐飲處所派發凸字膠套，有助視障人士透過觸摸點字，識別「安心出行」二維碼位置，方便他們掃碼。

發言人表示，正安排向其他受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的表列處所發出電郵，邀請處所登記所需凸字膠套的數量，當中包括酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館，以及活動場所等。

此外，食環署繼12月10日將凸字膠套使用說明寄給所有持牌的餐飲處所外，今日向一些餐飲處所負責人派發凸字膠套並講解用法，該些餐飲處所所在地是在服務視障人士的非政府機構附近。

▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼

